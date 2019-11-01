Опечаленный Петр Чернышев впервые за 2 месяца появился на публике

С августа вся страна обсуждает состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от онкологии. Сначала родственники и представители звезды опровергали страшный диагноз.
Еще летом журналистам удалось узнать, что Петр Чернышев решил приостановить гастрольную деятельность, чтобы постоянно быть рядом с супругой.
Однако с тех пор зрители все же пару раз увидели фигуриста в ледовых шоу Татьяны Навки. Во всех сказочных постановках спортсменки мужчине отведены главные роли.
Как оказалось, 31 октября Чернышев вместе с Навкой и командой ездил в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла.
Невозможно не заметить, что на фотографиях с события мужчина выглядит уставшим и опечаленным. Как передает телеканал Piter.TV, Чернышев совсем недолго пробыл на пресс-конференции. Попозировав для общего фото, он быстро удалился. После этого Татьяна Навка уверила журналистов, что Петр «хорошо себя чувствует и готов к работе».