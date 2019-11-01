Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Опечаленный Петр Чернышев впервые за 2 месяца появился на публике

Вот уже несколько месяцев семья Анастасии Заворотнюк хранит молчание о ее состоянии. Дабы избежать неприятных расспросов, дети и муж актрисы почти не появляются на публике.
Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

С августа вся страна обсуждает состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от онкологии. Сначала родственники и представители звезды опровергали страшный диагноз.  

Однако вскоре они решили признать наличие проблем, но не стали вдаваться в подробности.

Еще летом журналистам удалось узнать, что Петр Чернышев решил приостановить гастрольную деятельность, чтобы постоянно быть рядом с супругой.

 
 

Однако с тех пор зрители все же пару раз увидели фигуриста в ледовых шоу Татьяны Навки. Во всех сказочных постановках спортсменки мужчине отведены главные роли. 

Кажется, недавно Петр снова вернулся на лед — в Сети появились снимки актерского состава шоу. 

Как оказалось, 31 октября Чернышев вместе с Навкой и командой ездил в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла. 

Невозможно не заметить, что на фотографиях с события мужчина выглядит уставшим и опечаленным. Как передает телеканал Piter.TV, Чернышев совсем недолго пробыл на пресс-конференции. Попозировав для общего фото, он быстро удалился. После этого Татьяна Навка уверила журналистов, что Петр «хорошо себя чувствует и готов к работе». 

Перейти к обсуждению 2


01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ponarushka, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк, Татьяна Навка

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Он не только печальный, видно что на душе не спокойно, даже глаза выдают тревогу , а тем более безразличие к мероприятию, а еще постарел словно.

  • Видимо любит её

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.