Опечаленный Петр Чернышев впервые за 2 месяца появился на публике

Вот уже несколько месяцев семья Анастасии Заворотнюк хранит молчание о ее состоянии. Дабы избежать неприятных расспросов, дети и муж актрисы почти не появляются на публике.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

С августа вся страна обсуждает состояние 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, страдает от онкологии. Сначала родственники и представители звезды опровергали страшный диагноз.

Однако вскоре они решили признать наличие проблем, но не стали вдаваться в подробности.

Еще летом журналистам удалось узнать, что Петр Чернышев решил приостановить гастрольную деятельность, чтобы постоянно быть рядом с супругой.

Однако с тех пор зрители все же пару раз увидели фигуриста в ледовых шоу Татьяны Навки. Во всех сказочных постановках спортсменки мужчине отведены главные роли.

Кажется, недавно Петр снова вернулся на лед — в Сети появились снимки актерского состава шоу.

Как оказалось, 31 октября Чернышев вместе с Навкой и командой ездил в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в пресс-конференции, посвященной премьере нового мюзикла.

1 2 3 ... 10 Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике

Невозможно не заметить, что на фотографиях с события мужчина выглядит уставшим и опечаленным. Как передает телеканал Piter.TV, Чернышев совсем недолго пробыл на пресс-конференции. Попозировав для общего фото, он быстро удалился. После этого Татьяна Навка уверила журналистов, что Петр «хорошо себя чувствует и готов к работе».