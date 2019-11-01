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«Ты должна измениться»: Дональд Трамп дал совет Меган Маркл

Президент США следит за тем, что происходит в жизни одной из самых знаменитых американок. 31 октября Дональд Трамп решил помочь герцогине Сассекской.
Дональд Трамп
Дональд Трамп

На днях Дональд Трамп посмотрел документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие». В нем Сассексы откровенно рассказали о своих непростых отношениях с прессой.

Меган Маркл
Меган Маркл

Узнав о несправедливости британских и мировых таблоидов по отношению к Меган Маркл, президент США решил дать герцогине совет.

Глава государства порекомендовал быть жестче. «Я думаю, что она должна измениться. Она воспринимает критику слишком близко к сердцу, и я могу это понять. Но я ее совсем не знаю», — отметил Трамп.

Меган Маркл
Кадр из фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие»

Также президент подчеркнул, что бороться с липовыми новостями и желтыми СМИ действительно необходимо, и переключил беседу на себя.

Дональд Трамп крайне болезненно реагирует на нападки прессы. В своем Твиттере президент нередко обличает «фейковые СМИ», называя их «врагами народа».

Меган Маркл
Меган Маркл

Во время интервью Трамп рассказал о своем июньском визите в Великобританию. Он отметил, что ему понравилось знакомство с принцем Гарри. «Он замечательный молодой человек. Вся семья потрясающая», — заявил президент.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Елизавета II
Мелания и Дональд Трамп на приеме у Елизаветы II

Американский лидер не оставил без внимания и Елизавету II: «Она замечательная женщина. Я говорю это очень редко. Но она действительно выдающаяся. Принц Чарльз такой хороший, он любит окружающую среду. Мы отлично провели время», — цитирует Трампа издание Daily Mail.

Не думаем, что Меган Маркл прислушается к совету человека, встречи с которым намеренно избегает.

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дональд Трамп, Меган Маркл

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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