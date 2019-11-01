«Ты должна измениться»: Дональд Трамп дал совет Меган Маркл

Президент США следит за тем, что происходит в жизни одной из самых знаменитых американок. 31 октября Дональд Трамп решил помочь герцогине Сассекской.

Дональд Трамп

На днях Дональд Трамп посмотрел документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие». В нем Сассексы откровенно рассказали о своих непростых отношениях с прессой.

Меган Маркл

Узнав о несправедливости британских и мировых таблоидов по отношению к Меган Маркл, президент США решил дать герцогине совет.

Глава государства порекомендовал быть жестче. «Я думаю, что она должна измениться. Она воспринимает критику слишком близко к сердцу, и я могу это понять. Но я ее совсем не знаю», — отметил Трамп.

Кадр из фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие»

Также президент подчеркнул, что бороться с липовыми новостями и желтыми СМИ действительно необходимо, и переключил беседу на себя.

Дональд Трамп крайне болезненно реагирует на нападки прессы. В своем Твиттере президент нередко обличает «фейковые СМИ», называя их «врагами народа».

Меган Маркл

Во время интервью Трамп рассказал о своем июньском визите в Великобританию. Он отметил, что ему понравилось знакомство с принцем Гарри. «Он замечательный молодой человек. Вся семья потрясающая», — заявил президент.

Мелания и Дональд Трамп на приеме у Елизаветы II

Американский лидер не оставил без внимания и Елизавету II: «Она замечательная женщина. Я говорю это очень редко. Но она действительно выдающаяся. Принц Чарльз такой хороший, он любит окружающую среду. Мы отлично провели время», — цитирует Трампа издание Daily Mail.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл пожаловалась на несправедливость британских таблоидов

Не думаем, что Меган Маркл прислушается к совету человека, встречи с которым намеренно избегает.