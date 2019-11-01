«Ты должна измениться»: Дональд Трамп дал совет Меган Маркл

На днях Дональд Трамп посмотрел документальный фильм «Гарри и Меган: африканское путешествие». В нем Сассексы откровенно рассказали о своих непростых отношениях с прессой.
Узнав о несправедливости британских и мировых таблоидов по отношению к Меган Маркл, президент США решил дать герцогине совет.
Глава государства порекомендовал быть жестче. «Я думаю, что она должна измениться. Она воспринимает критику слишком близко к сердцу, и я могу это понять. Но я ее совсем не знаю», — отметил Трамп.
Также президент подчеркнул, что бороться с липовыми новостями и желтыми СМИ действительно необходимо, и переключил беседу на себя.
Дональд Трамп крайне болезненно реагирует на нападки прессы. В своем Твиттере президент нередко обличает «фейковые СМИ», называя их «врагами народа».
Во время интервью Трамп рассказал о своем июньском визите в Великобританию. Он отметил, что ему понравилось знакомство с принцем Гарри. «Он замечательный молодой человек. Вся семья потрясающая», — заявил президент.
Американский лидер не оставил без внимания и Елизавету II: «Она замечательная женщина. Я говорю это очень редко. Но она действительно выдающаяся. Принц Чарльз такой хороший, он любит окружающую среду. Мы отлично провели время», — цитирует Трампа издание Daily Mail.
Не думаем, что Меган Маркл прислушается к совету человека, встречи с которым намеренно избегает.