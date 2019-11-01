Подписчики порадовались тому, что Глюкоза набрала вес и поседела

31 октября в Инстаграме певицы появилась серия фотографий, на которых она выглядит просто ужасно. Подписчики певицы удивились, но все же похвалили певицу за то, что она с собой натворила.

Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова изменилась до неузнаваемости. 33-летняя звезда поделилась снимком, на котором предстала с седыми волосами и явным лишним весом.

Глюкоза

Оказалось, что с фигурой Натальи все в порядке: это всего лишь костюм на Хэллоуин. Подписчиков насмешили ее огромные ягодицы, к которым «прилип» плюшевый щенок. Глюкоза, судя по фото, старательно имитировала его поиски с недовольным лицом.

Глюкоза

Фолловеры так и не поняли, кого изображала Наталья, и тут же накидали огромное количество вариантов: «Постаревшая Грета Тунберг», «Бабушка Сирануш», «Большая мамочка!».

1 2 3 ... 10 Поклонники осыпали комплиментами Глюкозу, которая поседела и пополнела

Восхищаемся самоиронией и смелостью Глюкозы, выбравшей для праздника смешной, не красящий ее костюм.