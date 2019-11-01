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Подписчики порадовались тому, что Глюкоза набрала вес и поседела

31 октября в Инстаграме певицы появилась серия фотографий, на которых она выглядит просто ужасно. Подписчики певицы удивились, но все же похвалили певицу за то, что она с собой натворила.
Глюкоза
Глюкоза

Наталья Чистякова-Ионова изменилась до неузнаваемости. 33-летняя звезда поделилась снимком, на котором предстала с седыми волосами и явным лишним весом.

Глюкоза
Глюкоза

Оказалось, что с фигурой Натальи все в порядке: это всего лишь костюм на Хэллоуин. Подписчиков насмешили ее огромные ягодицы, к которым «прилип» плюшевый щенок. Глюкоза, судя по фото, старательно имитировала его поиски с недовольным лицом.

Глюкоза
Глюкоза

Фолловеры так и не поняли, кого изображала Наталья, и тут же накидали огромное количество вариантов: «Постаревшая Грета Тунберг», «Бабушка Сирануш», «Большая мамочка!».

Восхищаемся самоиронией и смелостью Глюкозы, выбравшей для праздника смешной, не красящий ее костюм.

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @glukozamusic/Instagram
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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