Что принцесса Диана утаивала от принца Чарльза, пока была беременна вторым ребенком

В браке принцессы Дианы и принца Чарльза изначально было немало проблем. Из-за боязни не угодить мужу леди Ди иногда считала нужным скрывать от него некоторые факты — даже если они касались их детей.

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным Уильямом

29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и леди Ди. Через 11 месяцев у супругов родился первенец — принц Уильям.

Спустя два года знаменитости объявили, что вновь станут родителями.

На этот раз принцесса внезапно решила отстранить мужа от посещений врача, ведущего ее беременность. Будущая мама очень не хотела, чтобы супруг узнавал подробности об их ребенке.

Именно этот факт из биографии леди Ди потом поставил под сомнение родство принца Чарльза и Гарри. Королевский биограф Эндрю Мортон заявил, что женщине действительно было, что скрывать от супруга.

Не делайте выводы раньше времени — Диана просто не хотела рассказывать Чарльзу, что снова ждет сына!

«Принц мечтал о двух детях — девочке и мальчике. Особенно сильно он хотел, чтобы у него была дочь», — рассказывает биограф, вспоминая разговоры с леди Ди.

1 2 3 ... 10 Принцесса Диана боялась признаться мужу, что ждет второго сына

По словам автора, Диане удалось до момента родов скрывать от Чарльза пол ребенка. Принц действительно расстроился и даже делился с родственниками своим разочарованием по поводу рождения еще одного мальчика.