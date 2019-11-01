Что принцесса Диана утаивала от принца Чарльза, пока была беременна вторым ребенком

29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и леди Ди. Через 11 месяцев у супругов родился первенец — принц Уильям.
На этот раз принцесса внезапно решила отстранить мужа от посещений врача, ведущего ее беременность. Будущая мама очень не хотела, чтобы супруг узнавал подробности об их ребенке.
Именно этот факт из биографии леди Ди потом поставил под сомнение родство принца Чарльза и Гарри. Королевский биограф Эндрю Мортон заявил, что женщине действительно было, что скрывать от супруга.
«Принц мечтал о двух детях — девочке и мальчике. Особенно сильно он хотел, чтобы у него была дочь», — рассказывает биограф, вспоминая разговоры с леди Ди.
По словам автора, Диане удалось до момента родов скрывать от Чарльза пол ребенка. Принц действительно расстроился и даже делился с родственниками своим разочарованием по поводу рождения еще одного мальчика.