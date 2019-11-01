«Вот мой принц»: Оксана Воеводина впервые показала сына, как две капли похожего на экс-короля Малайзии

Долгое время Оксана Воеводина скрывала лицо маленького сына и почти не показывала его фото в соцсетях. На днях королева красоты представила наследника всему миру, дав эксклюзивное интервью известному британскому таблоиду.

Оксана Воеводина с сыном

В конце мая Оксана Воеводина впервые стала мамой, а буквально через несколько недель мир узнал, что ее супруг, экс-правитель Малайзии Мухаммад V, подал на развод.

Как выяснилось позже, мужчина оставил молодую жену еще во время ее беременности и поставил под сомнение свое отцовство

Оксана была готова сделать тест, чтобы доказать экс-избраннику свою честность и добиться от него официальных алиментов. Сомнения Мухаммада больно ранили россиянку и ее окружение: все уверяли, что малыш Лион — вылитая копия отца.

1 ноября британское издание Daily Mail эксклюзивно опубликовало первую фотосессию 5-месячного мальчика, невероятно похожего на экс-правителя. До этого момента Воеводина скрывала лицо сына за стикерами или отворачивала его от камеры.

«Вот он мой принц. Он такой же красивый, как его отец, и такой же умный, как его мама», — сказала россиянка в интервью западному таблоиду.

В разговоре с корреспондентом Оксана поведала о том, что Мухаммад V ни разу не видел мальчика, хотя мечтал о сыне. «Сразу после свадьбы мы начали планировать беременность, во время медового месяца у нас все получилось», — делится «Мисс Москва».

Звезда призналась, что пока не готова раскрыть причину расставания с членом королевской семьи. Также Воеводина не верит в то, что у них с Мухаммадом V когда-нибудь получится воссоединиться. «Он исчез для меня и для моего сына», — заключила молодая мама.