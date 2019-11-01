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«Вот мой принц»: Оксана Воеводина впервые показала сына, как две капли похожего на экс-короля Малайзии

Долгое время Оксана Воеводина скрывала лицо маленького сына и почти не показывала его фото в соцсетях. На днях королева красоты представила наследника всему миру, дав эксклюзивное интервью известному британскому таблоиду. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина с сыном

В конце мая Оксана Воеводина впервые стала мамой, а буквально через несколько недель мир узнал, что ее супруг, экс-правитель Малайзии Мухаммад V, подал на развод

Как выяснилось позже, мужчина оставил молодую жену еще во время ее беременности и поставил под сомнение свое отцовство

Оксана была готова сделать тест, чтобы доказать экс-избраннику свою честность и добиться от него официальных алиментов. Сомнения Мухаммада больно ранили россиянку и ее окружение: все уверяли, что малыш Лион — вылитая копия отца. 

Оксана Воеводина
 

1 ноября британское издание Daily Mail эксклюзивно опубликовало первую фотосессию 5-месячного мальчика, невероятно похожего на экс-правителя. До этого момента Воеводина скрывала лицо сына за стикерами или отворачивала его от камеры. 

«Вот он мой принц. Он такой же красивый, как его отец, и такой же умный, как его мама», — сказала россиянка в интервью западному таблоиду. 

В разговоре с корреспондентом Оксана поведала о том, что Мухаммад V ни разу не видел мальчика, хотя мечтал о сыне. «Сразу после свадьбы мы начали планировать беременность, во время медового месяца у нас все получилось», — делится «Мисс Москва». 

Звезда призналась, что пока не готова раскрыть причину расставания с членом королевской семьи. Также Воеводина не верит в то, что у них с Мухаммадом V когда-нибудь получится воссоединиться. «Он исчез для меня и для моего сына», — заключила молодая мама. 

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01 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram, DailyMail/Twitter, East News, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Артем Геодакян/ТАСС

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Совсем не азиат, европеец

  • «Он такой же красивый, как его отец, и такой же умный, как его мама» - а лучше бы наоборот🙈😆

  • НЕ особо на азиата он похож. А так, малыш очаровательный!

  • Насчет копии погорячились, но Азия во внешности видна. Я верю, что родила от короля. Ну не совсем же она безмозглая, чтоб так лохануться🙈

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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