Яна Рудковская в алом платье H&M затмила Алену Шишкову и Дарью Клюкину

31 октября столичные селебы встретились на закрытой вечеринке Giambattista Valli x H&M. Яна Рудковская была замечена в самом обсуждаемом платье из этой коллекции.

Кендалл Дженнер

В Доме Смирнова на Тверском бульваре состоялось одно из самых долгожданных мероприятий осени — закрытая предпродажа и вечеринка в честь запуска громкой коллаборации Giambattista Valli x H&M.

В окружении декораций в духе барокко московские модницы первыми изучили вещи из новой капсулы. Безусловно, самой яркой гостьей вечера стала Яна Рудковская. Продюсер появилась в пышном красном платье, которое можно назвать знаковым в коллекции.

Яна Рудковская

Алый наряд с асимметричным подолом и глубоким декольте подчеркнул стройные ноги знаменитости. Образ дополнили черный кожаный ремень и босоножки на высоких каблуках.

Поклонники пришли в восторг от смелого образа и осыпали продюсера комплиментами: «Красота», «Нарядно!», «Стройные ноги и большая грудь — идеально», «Куколка».