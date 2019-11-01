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Яна Рудковская в алом платье H&M затмила Алену Шишкову и Дарью Клюкину

31 октября столичные селебы встретились на закрытой вечеринке Giambattista Valli x H&M. Яна Рудковская была замечена в самом обсуждаемом платье из этой коллекции.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

В Доме Смирнова на Тверском бульваре состоялось одно из самых долгожданных мероприятий осени — закрытая предпродажа и вечеринка в честь запуска громкой коллаборации Giambattista Valli x H&M.

В окружении декораций в духе барокко московские модницы первыми изучили вещи из новой капсулы. Безусловно, самой яркой гостьей вечера стала Яна Рудковская. Продюсер появилась в пышном красном платье, которое можно назвать знаковым в коллекции.

Яна Рудковская
Яна Рудковская

Алый наряд с асимметричным подолом и глубоким декольте подчеркнул стройные ноги знаменитости. Образ дополнили черный кожаный ремень и босоножки на высоких каблуках. 

Поклонники пришли в восторг от смелого образа и осыпали продюсера комплиментами: «Красота», «Нарядно!», «Стройные ноги и большая грудь — идеально», «Куколка».

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Пресс-служба H&M
Теги

Яна Рудковская

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Лисовец совсем гопота 80-90х. Намодничался. С большогоперебора...

  • Нелепое платье...

  • А что с Гудковым? Неудачный ракурс, фото? Не дай Бог конечно, но он выглядит, как после «химии» (Спаси и сохрани! Дай Бог здоровья ему).

  • да у вас что ни статья, так бабка затмила молодых. Ну не бывает такого, зачем небылицы писать?? Проплатила вам баба Яга рудковская что ли??

  • Ну принимая во внимание, как просто одеты Шишкова и Клюкина и как старательно вырядилась Рудковская - ничего удивительного, что затмила. Там вообще почти все в кэжуэле, одна Рудковская как на бал пришла🤦🏼‍♀️

  • Чудо в перьях, настолько не подходящий фасон выбрать, безвкусица

  • Доживут до её лет,тоже всех затмевать начнут

  • у шишковой в инсте лицо узкое, а тут блин

  • Завидую самооценке Полины Киценко.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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