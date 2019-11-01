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Анна Седокова призналась в любви к Янису Тимму, а он ответил ей цитатой из попсовой песни

1 ноября в Инстаграмах Анны Седоковой и Яниса Тиммы одновременно появились посты, посвященные друг другу. Сложилось ощущение, что певица вложила в свое признание куда больше души, чем ее новый избранник.
Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова готова на весь мир кричать о своих чувствах к латвийскому баскетболисту. 1 ноября влюбленная певица выложила пост, в котором рассказала, насколько ей важен Янис.

Анна Седокова призналась, что теперь-то уж точно знает, что на самом деле важно, и каждый день молит Бога «дать силы не облажаться и не испортить это чудо». Седокова считает бойфренда своим воздухом и подчеркивает их неземные чувства, называя Тимму «инопланетянином».

Янис выложил такую же фотографию, подписав ее строчками из песни поп-исполнителя JONY. Фолловеры отметили, что Седокова вложила в свое признание всю душу, а не просто скопировала текст романтической композиции.

С другой стороны, пара совсем недавно посетила концерт этого исполнителя, и скорее всего, эта песня имеет особое значение. 

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01 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @annasedokova, @janis.timma/Instagram
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Анна Седокова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ок, теперь даже я начинаю верить, что это PR-акция их клуба.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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