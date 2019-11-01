Анна Седокова призналась в любви к Янису Тимму, а он ответил ей цитатой из попсовой песни

1 ноября в Инстаграмах Анны Седоковой и Яниса Тиммы одновременно появились посты, посвященные друг другу. Сложилось ощущение, что певица вложила в свое признание куда больше души, чем ее новый избранник.

Анна Седокова

Анна Седокова готова на весь мир кричать о своих чувствах к латвийскому баскетболисту. 1 ноября влюбленная певица выложила пост, в котором рассказала, насколько ей важен Янис.

Анна Седокова призналась, что теперь-то уж точно знает, что на самом деле важно, и каждый день молит Бога «дать силы не облажаться и не испортить это чудо». Седокова считает бойфренда своим воздухом и подчеркивает их неземные чувства, называя Тимму «инопланетянином».

Янис выложил такую же фотографию, подписав ее строчками из песни поп-исполнителя JONY. Фолловеры отметили, что Седокова вложила в свое признание всю душу, а не просто скопировала текст романтической композиции.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова публично призналась в любви Янису Тимму

С другой стороны, пара совсем недавно посетила концерт этого исполнителя, и скорее всего, эта песня имеет особое значение.