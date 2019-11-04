Взрослые дочери молодых отцов: красотки, чьих молодцов-пап можно спутать с бойфрендами

Иногда наличие у знаменитости ребенка оказывается полной неожиданностью для общественности. Далеко не все селебрити балуют подписчиков совместными снимками с повзрослевшими отпрысками, так что, если некоторые звездные пары выходят в свет в сопровождении наследников, это становится целым событием. А временами происходят забавные курьезы, когда в грациозных красотках рядом с подтянутыми господами не сразу узнают их собственных дочерей. Woman.ru расскажет о звездных отцах до 55 лет и их выросших наследницах.

Гэвин Россдейл (53) и Дейзи Лоу (30)

Отношения в этой паре «папа — дочь» переживали серию взлетов и падений. Их историю можно хоть сейчас брать и снимать по ее мотивам многосерийную мыльную оперу, ведь понадобилось целых шесть лет, чтобы певец и наставник британской версии шоу «Голос» (а также бывший муж Гвен Стефани) нашел общий язык с моделью! Но обо всем по порядку.

В 1989 году поп-певица Перл Лоу вовсю принимала поздравления от друзей и родственников. Она впервые стала матерью очаровательной малышки, которую назвала Дейзи. Коллега Перл по цеху, певец Гэвин Россдейл, стал крестным отцом девочки. Папой Дейзи считался врач-репродуктолог Броннер Хандвергер. Спустя год Лоу рассталась с солидным мужчиной, отношения с которым впоследствии называла «натянутыми», и стала растить дочь самостоятельно.

В четырнадцать лет Дейзи пережила событие, которое навсегда разделило ее жизнь на «до» и «после». Она узнала, что ни мать, ни отец не обладают ее первой группой крови. Эта новость так ошарашила девочку, что она немедленно отправилась к Перл и решительно потребовала объяснений. Дейзи хотелось лишь одного — узнать имя человека, благодаря которому она появилась на свет. Мать не стала юлить и отпираться. Она вспомнила, что была близка с Гэвином Россдейлом. Всего одна ночь вместе, никакой особой романтики и обязательств. Они оба давно забыли об этом, и их отношения больше никогда не пересекали границу дружественных.

И тем не менее Перл пришлось поворошить прошлое ради спокойствия дочери. Россдейлу предложили пройти тест на отцовство, и первоначально он наотрез отказался. Гэвин был счастлив с певицей Гвен Стефани, воспитывал троих детей и меньше всего ожидал, что у него внезапно объявится еще и четвертый ребенок.

В интервью изданию Easy Living Перл рассказывала: «Гэвин сообщил мне, что, если я разрешу дочери пройти тест ДНК, то он больше не скажет мне ни слова. Он сдержал свое обещание. Я потеряла друга, но Дейзи смогла наладить отношения с отцом, что замечательно».

Узнав результаты теста, 14-летняя Лоу сияла от счастья. Гэвин не ответил на письмо Перл. Он длительное время хранил гробовое молчание, а на первой встрече с новоиспеченной дочерью высказал Дейзи все, что думает о ее матери. И даже больше. Конечно, не о таком воссоединении с папой девочка мечтала.

Дейзи удалось построить успешную модельную карьеру. Харизматичная брюнетка появлялась на подиумах Нью-Йорка, Лондона и Милана. Ее запоминающееся лицо можно было увидеть на обложках и разворотах журналов Tatler, Elle, GQ, Vogue, Marie Claire, Nylon и других. Она стала любимицей публики в британской версии «Танцев со звездами» и сегодня радует 348 тысяч фолловеров разнообразными снимками (в том числе и откровенными) в Инстаграме.

Перл рассказала Evening Standard, что, несмотря на стычки в прошлом, сейчас Гэвин отлично ладит с повзрослевшей дочерью. И хотя он предпочитает не распространяться об отношениях с ней, по их совместным снимкам в социальных сетях и радостным комментариям Дейзи можно смело сказать, что она наконец-то счастлива. 31 октября она опубликовала в Инстаграме совместный снимок с отцом и сводными братьями и подписала его: «Поздравляю с днем рождения, папа! Мы любим тебя всем сердцем, и нам очень повезло, что благодаря тебе мы появились на свет».

Эминем (47) и Хейли Джейд Скотт (23)

Вот уж кого точно сложно представить молодым отцом (да и отцом в принципе)! А между тем, Эминем очень рано задумался о семье. Он познакомился со своей будущей супругой Ким Скотт еще в школе. Тринадцатилетняя Ким увидела полуголого Маршалла (настоящее имя рэпера — Маршалл Брюс Мэтерс), зачитывающего песню I’m Bad на столе, и пропала. Впрочем, чувства были взаимными.

Мать рэпера Дебби Нельсон в мемуарах «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем» описала знакомство с будущей невесткой: «Однажды Маршалл вернулся c мрачноватого вида блондинкой. Ким сказала, что ей пятнадцать, и я в этом не сомневалась. Она была такой привлекательной и пышногрудой, что легко сошла бы и за семнадцатилетнюю». После этого Ким сбежала из дома вместе с младшей сестрой и поселилась у Мэтерсов.

Отношения пары напоминали катание на американских горках — на протяжении нескольких лет они то расходились со скандалом, то бурно мирились через неделю. В 1995 году Эминем, по словам его матери, уже был готов окончательно порвать с Ким, но тут она «сбросила настоящую бомбу». Скотт ждала ребенка. 25 декабря 1995 года на свет появилась Хейли Джейд Скотт Мэтерс. В то время музыка еще не приносила Эминему денег, поэтому он был вынужден работать поваром в мичиганском ресторане.

В 1997 году на свет появилось альтер-эго рэпера — дерзкий и злой Слим Шейди, который не стеснялся в выражениях. Песня 97 Bonnie and Clyde стала «особенным подарком» для Ким Скотт. В ней Слим Шейди пел своей дочери о том, что собирается утопить ее мать на дне озера. Об отношении Эминема к супруге услышал весь мир, ведь его новый альбом стал сенсацией.

Хуже всего в этой истории было то, что рэпер, не сказав жене, записал песню вместе с маленькой дочерью.

В интервью журналу Rolling Stone в 1999 году он без обиняков рассказал об этом: «Я соврал Ким и сообщил ей, что беру Хейли в семейный ресторан. А сам отвез ее на звукозаписывающую студию. Когда жена узнала, что наша дочь участвовала в записи песни о том, как я убиваю ее маму, она просто взорвалась». А кто бы не взорвался?

В 1999-м они все-таки поженились после долгих лет размолвок и скандалов. Правда, всего через год Ким попыталась покончить с собой, а через месяц Эминем подал на развод. Супруги официально расстались в 2001-м, но и после этого не перестали друг друга терзать. Спустя пять лет они поженились во второй раз, но и этот брак предсказуемо не продлился долго. Каким-то чудом им удалось договориться о совместной опеке над дочерью.

Свадьбы, расставания, взаимное обливание друг друга грязью, суды — казалось бы, бурные отношения родителей должны были сказаться на психике девочки. Никто бы не удивился, реши Хейли в один прекрасный день запеть. Между прочим, мог бы получиться настоящий хит в духе песни P!nk Family portrait о сложных отношениях родителей на тропе войны. Но этого не случилось!

Эминем пел о Хейли в двадцати двух песнях. Дочь стала для него настоящим вдохновением, о чем он не раз говорил в интервью.

«Она всегда была для меня особой движущей силой. Я говорю о ней много, но правда в том, что она — это все, что у меня есть», — рассказывал рэпер в 2002 году.

В отличие от Эминема, подросшая Хейли не стала звездой на сцене. Ей удалось преуспеть совершенно в другой области!

В 2016 году девушка завела аккаунт в Инстаграме и быстро набрала множество подписчиков. В настоящее время на страницу Хейли подписано более 1,8 миллионов человек. Она делится снимками в пастельных тонах, на фотографиях предстает с идеальными макияжем и укладкой и часто показывает фолловерам своих питомцев — собак породы Сиба-ину.

Примечательно, что Хейли закончила университет Мичигана, получив диплом психолога. В стенах учебного заведения она познакомилась с высоким и статным студентом экономического факультета Юэном Макклинтоком, с которым и встречается по сей день. Более того, рэпер одобрил кандидатуру потенциального будущего зятя.

Как утверждают источники издания Daily Mail, «Семья Хейли с радостью приняла Юэна, он и его возлюбленная — фантастическая молодая пара, которая предпочитает шумным вечеринкам тихие вечера вдвоем».

Кто бы мог подумать, что дочь хулигана Эминема вырастет такой очаровательной и спокойной? Впрочем, разница в характерах нисколько не мешает им с отцом поддерживать теплые отношения.

Стивен Болдуин (53) и Хейли Бибер (22)

Настало время для второй Хейли в нашем списке. Младшая дочь 53-летнего Стивена Болдуина родилась в семье актеров. Десант из четверых братьев покорял голливудские холмы с большим упорством. Правда, наиболее известным из них считается 61-летний Алек, но Стивен, Дэниел и Уильям тоже не отстают.

Отец Хейли — натура противоречивая. Он увлекается парашютным спортом и бильярдом и гоняет на мотоцикле в свободное от съемок время. Не обошлось в его жизни и без свойственной многим голливудским звездам пагубной зависимости. Потом, правда, Стивен резко изменился и ударился в религию после трагических событий теракта 2001 года. Американцы не в восторге от того, что в свое время он поддерживал Дональда Трампа (которого, как мы знаем, в Голливуде не принято поощрять). О его жене Кеннии мало что известно, женщина предпочитает держаться в стороне от вспышек фотокамер. Известно лишь, что она — графический дизайнер бразильского происхождения.

Стивен обожает своих дочерей Хейли и Алайю. Причем настолько сильно, что идет ради них на невероятные и порой немного абсурдные жертвы. Так, зная, что девочки в восторге от шоу «Ханна Монтана», Стивен в 2007 году попросил у Майли Сайрус небольшую роль в подростковом сериале. 15-летняя звезда согласилась, но только в обмен на татуировку с инициалами своей героини. Майли-то, может, и шутила, но Стивен был чертовски серьезен.

На его плече действительно появились заветные буквы H и M. На что только ни пойдешь, чтобы порадовать дочерей! Он показал татуировку Сайрус, и та была впечатлена. Однако роль Болдуин так и не получил, о чем впоследствии горько сожалел. А как была огорчена Хейли!

Она, кстати, не пошла по стопам отца и его братьев. В восьмом классе девочку перевели на домашнее обучение из-за чрезмерного внимания одноклассников, жаждавших узнать побольше о ее знаменитой семье. Высокая блондинка Болдуин решительно подписала контракт с агентством Ford Models и в 17 лет впервые вышла на подиум. А дальше все пошло как по маслу. Она сотрудничала с такими брендами, как Ralph Lauren, Guess, Adidas, Moschino, а ее лицо появлялось на обложках журналов Harper’s Bazaar, Vogue и Gritty Pretty Magazine.

Карьера Хейли складывается успешнее некуда. Да и личная жизнь тоже! 23 ноября 2018 года стало известно о том, что девушка вышла замуж за канадского певца Джастина Бибера. А 30 сентября 2019-го они сыграли пышную свадьбу в Южной Каролине. Кстати, отец Хейли в восторге от зятя. Ему нравится, как Джастин заботится о дочери.

В интервью Daily Mail он говорил: «Большинство людей не знают, что моя дочь знакома с Джастином уже 10 лет, так что у них было время, чтобы узнать друг друга. Я рад за них, я благословил их и не сомневаюсь, что их обоих ждет прекрасное будущее».

Кирилл Сафонов (46) и Анастасия Сафонова (25)

Многие были поражены, когда взрослая дочь Кирилла Сафонова Анастасия начала чаще появляться в Инстаграме отца. Она родилась, когда актер состоял в браке со своей первой супругой Еленой. Они поженились, будучи совсем молодыми.

Анастасия на протяжении многих лет живет за границей. После развода родителей она некоторое время провела в Израиле, а затем перебралась в США. В 2018 году стало известно о смерти ее 42-летней матери Елены от алкоголизма. Девушка пыталась помочь родительнице и вытащить ее из плена зеленого змия, но усилия были безуспешными.

«Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу. Началось давно, но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала», — рассказал в интервью «Экспресс-газете» второй муж женщины Вадим Сухаревский.

В США Анастасия сосредоточилась на модельной карьере. Она заключила контракт с престижным агентством Wilhelmina Models и снималась для журналов Cosmopolitan и Belleza. Пользователи Сети не раз отмечали сходство темноволосой красавицы с актрисой Меган Фокс. Когда Анастасия появилась на сайте журнала Maxim, ее гордый папа поспешил поделиться снимком в Инстаграме и рассказать об успехе дочери. «То чувство, когда твоего ребенка публикует Maxim», — писал Сафонов.

В Америке Анастасия встретила своего будущего избранника, которым стал ирландский финансист Стивен Мерфи. Кирилл одобрил выбор дочери: он даже размещал совместное фото влюбленных с подписью «Папа спокоен». Они сохраняют прекрасные отношения и периодически публикуют совместные снимки.

А 7 октября 2019 года Стивен и Анастасия сыграли пышную свадьбу в Израиле . Звездный отец проводил свою наследницу к алтарю. Он прибыл в жаркие края вместе с супругой Сашей Савельевой и маленьким сыном Леоном.

Несмотря на то, что на снимках в Инстаграме Анастасия чаще предстает в нежных и воздушных образах, она явно не прочь немного поозорничать. Совсем недавно она вместе с супругом посетила вечеринку в стиле БДСМ в ошейнике, поводок от которого лихо вручила Стивену.

Вряд ли Кирилл Сафонов осудил эту маленькую шалость дочери. На днях он показал в Инстаграме запонки, которые ему подарили молодожены. «Первому мужчине, которого я полюбила», — было выгравировано на украшении. «Трогательно», — лаконично подписал снимок актер.

Леонид Барац (48) и Елизавета Барац (25)

Леонид Барац, участник знаменитого «Квартета И», воспитывает двух дочерей — Елизавету и Еву, появившихся на свет в союзе с актрисой Анной Касаткиной. Хотя звездная чета распалась больше четырех лет назад, они сохраняют прекрасные отношения. Леонид старается принимать участие в жизни дочерей. Он даже приобщал их к актерской профессии. Так, старшая дочь Елизавета сыграла в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение».

С этой ролью связана забавная история, которая свидетельствует, что внешне мягкий Леонид мог быть очень даже строгим отцом:

«Всегда мечтала поработать с папой, но не просила, чтобы взял меня в фильм. А тут в сценарии был эпизод, в котором дочь спрашивает у отца разрешения сделать тату. Папа позвонил: “Прилетай, есть для тебя роль”. У нас просто была аналогичная ситуация, когда я, четырнадцатилетняя, хотела татуировку и он не позволил. Но я не послушалась и набила на ноге значок Инь-Ян. Моя героиня более покладистая — не стала перечить», — поведала Елизавета изданию «СтарХит»

После окончания школы девушка решила пойти по стопам отца и поступила в ГИТИС. Правда, она вскоре бросила обучение. В настоящее время стройная брюнетка Елизавета, которую многие фолловеры Бараца сравнивают с Моникой Беллуччи в юности, живет и учится в Лондоне. Она также осваивает профессию актрисы в университете Риджентс и штудирует учебники по теории театра.

В 2015 году Елизавета вышла замуж за израильтянина Бена. Торжество состоялось на Кипре. Леонид подготовил для молодоженов трогательный сюрприз: создал фильм, в котором президент России проводит пресс-конференцию, но вместо ответов на вопросы о делах в стране поздравляет Елизавету и Бена.

23 сентября девушке исполнилось 25 лет. Отец не мог пропустить столь важное событие и, разместив в Инстаграме несколько фотографий Елизаветы, оставил под ними трогательное поздравление:

«Дочь, тебе 25 лет, и я уже могу тебе признаться, я не сразу тебя полюбил. Сначала я делал вид, что тебя люблю, потому что так должно быть, потому что все любят своих детей — так положено. А потом я тебя действительно полюбил и понял, что до этого притворялся. Тебе было три года, ты подошла ко мне и сказала: “Папа, мне нузно с тобой поговоить!” С тех пор я тебя безоговорочно, безвозвратно люблю. Ты — моя дочь, мой друг, моя надежда и гордость! Иди вперед бестрепетно! Я всегда рядом».

Такие нежные слова говорят о том, что в этой семье отношения между отцом и дочерью остаются трепетными и теплыми, сколько бы лет ни прошло.

Максим Виторган (47) и Полина Виторган (23)

Полина, дочь Максима Виторгана и Виктории Верберг, стала достойной продолжательницей актерской династии. И родители девушки, и дедушка с бабушкой (Алла Балтер скончалась в 2000 году) — известные артисты театра и кино. У Полины было множество возможностей понаблюдать за театральной жизнью изнутри, проводя время за кулисами.

Однако к идее связать свою жизнь со сценой дочь Максима Виторгана пришла не сразу. Она лишь на пороге окончания школы определилась с будущей профессией.

«В десятом классе вдруг осознала: “Ну какая из меня актриса? Книг не читаю, фильмов не смотрю, новостями из мира театра и кино не интересуюсь”. Тогда я стала посещать Дни открытых дверей в различных университетах в попытках отыскать свою профессию. Но ничего меня так и не зацепило. Немного подумав, я пошла на курсы актерского мастерства во МХАТ и уже там поняла, чему хочу посвятить свою жизнь», — рассказывала девушка в интервью Woman.ru

Ее карьера началась с небольших ролей в сериалах «Дневник доктора Зайцевой» и «Майские ленты». Она играла в короткометражном фильме «Еф», посвященном теме прощания с юностью, и выходила на сцену «Театра вне Театра» в роли чеховской Сони в пьесе «Ваня». В 2019 году Полина появилась на экране в ленте «Выше неба», а следующей весной ее можно будет увидеть в картине «Очень женские истории».

Интересно, что Максим Виторган оказался достаточно строгим отцом. Правда, Полина рассказала, что его справедливая критика только помогает ей совершенствовать свое актерское мастерство.

«Папа меня мало хвалит. Но он всегда четко и по делу критикует мою работу, чем помогает мне становиться лучше. Конечно, иногда бывает грустно, хочется, чтобы тебя погладили по головке и сказали: “Какая ты молодец”. Но проходит какое-то время, и я понимаю, что его метод действует намного эффективнее. Папа дает мне стимул постоянно работать над собой», — сообщила Полина.

Она признавалась, что хотела бы однажды сыграть вместе с родителями. Полина всегда волнуется, когда мама и отец смотрят ее работы, так что находиться с ними на одной сцене было бы для актрисы особенным опытом.

Нежная 23-летняя Полина Виторган очень близка со своим отцом и часто появляется с ним на публике. Она даже нашла общий язык с его новой возлюбленной Нино Нинидзе. Избранница Максима ненамного старше Полины, поэтому девушки быстро подружились. Они регулярно встречаются, веселятся и с удовольствием делятся совместными фото и видео в соцсетях.

Иван Ургант (41) и Эрика Кикнадзе (19)

Загадочная красавица Эрика Кикнадзе не является родной дочерью Ивана Урганта, однако об этом легко забыть, когда видишь их теплые совместные снимки. К тому же телеведущий поддерживает отличные отношения с падчерицей.

Несмотря на то, что Иван нечасто делится подробностями своей семейной жизни, периодически милые фотографии появляются на странице девушки в Инстаграме. Ургант воспитывает трех девочек — 18-летнюю Эрику, 11-летнюю Нину и 4-летнюю Валерию.

Эрика появилась на свет 18 августа 2000 года. В пять лет она, как и многие девочки, занималась балетом. Сейчас она увлекается искусством и архитектурой, делится снимками из путешествий с подписчиками и демонстрирует неброские стильные луки.

«Я недостаточно внимательный и очень трепетный. Мне сложно воспитывать дочерей, которых так сильно люблю. Думаю, будут они из меня веревки вить», — рассказывал Иван Ургант журналистам издания «СтарХит» . По этому высказыванию можно смело судить, что между телеведущим и его падчерицей редко возникают разногласия.

В 2018 году девушка стала студенткой престижной американской школы Parsons в Нью-Йорке. Она честно рассказала, что поступление в учебное заведение мечты далось ей с огромным трудом. Для этого ей пришлось отобрать для своего портфолио 15 лучших работ, написать 16 эссе и томиться в волнительном ожидании около полугода.

При этом она живет не в роскошной квартире на Манхэттене, которую ей могли бы снять родители, а в общежитии. Эрика крайне негативно относится к «золотой молодежи» и никогда не кичится своим материальным благополучием.

«Я негативно отношусь к понятию «элита». И мне жаль всех этих маленьких девочек 13 лет, которые пытаются туда втиснуться, показывая свои сумки Valentino. Меня раздражает вся эта «элита». Я не говорю про конкретных людей, нет. Я говорю про само понятие. Мне странно видеть, как они все выпендриваются своими сумками, яхтами, дорогими машинами, украшениями. Причем деньги не их, а родителей. В чем смысл показывать, сколько у тебя сумок Prada? Я не буду тебя любить больше, ты не будешь нравиться мне больше, если у тебя 30 сумок Celine», — писала падчерица Ивана Урганта в Инстаграме.

Эван Макгрегор (48) и Клара Макгрегор (23)

Актера Эвана Макгрегора и его супругу Ив Мавракис считали образцово-показательной парой и даже приводили в пример другим звездам. Вот, мол, смотрите и учитесь, как нужно строить по-настоящему крепкие отношения. Они появлялись вместе на публичных мероприятиях и растили четырех дочерей (двух биологических и двух удочеренных). И все было бы отлично, не случись в жизни Макгрегора роли в криминальном сериале «Фарго». На его площадке Эван познакомился с большеглазой брюнеткой Мэри Элизабет Уинстэд, и после этого 22-летний брак с Ив разошелся по швам.

Развод супругов не мог не сказаться на детях. Эстер сочинила песню, в которой рассказала о своих непростых чувствах после того, как любимый отец оставил маму ради другой, более молодой женщины.

А вот реакция старшей дочери Эван достойна отдельного упоминания. Клара Макгрегор решила как следует отомстить разлучнице и не придумала ничего лучше, кроме как оставить хейтерский комментарий под одной из фотографий Мэри Элизабет в Инстаграме.

«Самая красивая и талантливая женщина на Земле? Боже, вы бредите. Эта девушка просто ничтожество», — писала разъяренная девушка.

И это не последний раз, когда Клара демонстрировала свое отношение к «предательству» отца. Так, в начале 2019-го она разместила снимок своей стройной и подтянутой матери в бикини. Один из фолловеров попросил держать такую красавицу подальше от бойфрендов самой Клары. На что девушка решительно ответила: «Я держу ее подальше от подонков, которые бросают такую богиню, как моя мать».

Несмотря на все эти выпады, потом Клара стабильно извинялась и говорила, что была зла и подавлена. И на то у нее было достаточно причин! В конце сентября 2019 года она поведала в Инстаграме о том, что злоупотребляла лекарственными препаратами, которыми пыталась заглушить внутреннюю боль: «Я принимала антидепрессанты, боролась с лекарственной зависимостью и сейчас с гордостью могу сказать, что живу без таблеток уже больше 110 дней».

Но все это осталось в прошлом. Если посмотреть в Инстаграм Клары сегодня, сложно поверить, что эта улыбчивая блондинка когда-либо ссорилась с отцом.

Родители с ранних лет приучали дочь к самостоятельности. Эван не хотел, чтобы из нее выросла испорченная девчонка, которая живет лишь за счет известных родителей.

«Я рано начала сама зарабатывать. Я работала в магазинах одежды, официанткой и няней. Отец хотел, чтобы я понимала ценность денег. Он до сих пор напоминает мне, что добиться чего-то можно только упорным трудом», — рассказала Клара в интервью Daily Mail.

Как и многие звездные дочери, девушка увлеченно строит модельную карьеру. В декабре 2016 года она заключила контракт с агентством Wilhelmina и периодически появляется на подиуме.

Райан Филипп (45) и Ава Филипп (20)

Несмотря на то, что многие думают, что Райан Филипп повстречал красавицу-блондинку Риз Уизерспун на съемках «Жестоких игр», а затем между молодыми актерами вспыхнул бурный роман, на самом деле все было куда прозаичнее.

Они познакомились на вечеринке, которую Риз устроила в честь своего 21-летия. Общение началось не с взаимных комплиментов, а с едкой шутки, которую самоуверенный Филипп отвесил в адрес именинницы. Она, впрочем, ответила ему колкостью. Райан отправил ей письмо с извинениями, и с этого началась длительная переписка между актерами. Они уже вовсю встречались, когда получили предложение сыграть влюбленную пару в вольной экранизации романа Шодерло де Лакло. Неудивительно, что на съемочной площадке между ними так и искрило!

Они поженились вскоре после премьеры «Жестоких игр», и в 1999 году на свет появилась Ава Элизабет Филипп. Интересно, что девочку назвали в честь голливудской легенды Авы Гарднер. Счастье молодых супругов не было долгим — они начали ссориться еще до рождения сына Дикона в 2003 году. После этого все стало лишь хуже.

Во время бракоразводного процесса Райан и Риз сражались за право воспитания детей. Суд принял решение о совместной опеке. Уизерспун растила сына и дочь, но при этом Филипп на правах «отца выходного дня» старался проводить с ними побольше времени.

Наследница выросла настоящей копией своей матери, но стиль, определенно, переняла у своего отца. Как и Райан, Ава отдает предпочтение удобным майкам и джинсам, хотя в последнее время ее стали чаще замечать в мини-юбках и платьях с кокетливыми цветочными принтами.

Интересно, что молодой человек Авы, который в начале июня появился в ее ярком Инстаграме, очень похож на ее отца в молодости! Возможно, именно с ним девушка и свяжет свою судьбу в будущем. Главное — не повторить родительских ошибок!

А пока Ава периодически меняет цвет волос (недавно она добавила розовые пряди в белокурые локоны) и увлеченно рисует. В отличие от множества звездных детей, девушка решила связать свою жизнь не с подиумом или киноэкраном, а с искусством.

Джуд Лоу (46) и Айрис Лоу (19)

Джуд Лоу по праву считается одним из самых эффектных голливудских актеров. Неудивительно, что в него с легкостью влюблялись экранные партнерши, а уж от поклонниц у знаменитости никогда отбоя не было. Многие ждали, что Джуд женится поздно, предварительно разбив сердца десяткам актрис, однако актер огорошил поклонников известием о свадьбе с Сэди Фрост в 1997 году. Ему было 24 года, ей — 32. Фанаты вовсю смаковали «неравный» брак и предвкушали скорый развод.

Сэди родила троих детей: сыновей Рафферти и Руди и единственную дочь Айрис. На протяжении долгих лет женщина страдала от депрессии. Джуд часто отлучался на съемки, она набирала вес, ревновала и страдала. Дошло до того, что Сэди резала себя ножницами. Даже рождение детей не смогло вернуть ей и Джуду былые чувства.

Однажды Сэди спросила мужа, любит ли он ее. «Ему даже не надо было говорить — я знала ответ. Настал тот момент, и я знала, что отношения с человеком, которого я любила, окончены», — рассказала Фрост изданию Daily Mail.

Айрис впоследствии говорила, что не была сильно расстроена разводом родителей и сумела их понять. «Мой отец был действительно молод. У него было трое детей к тридцати годам. Да и мама тоже», — сообщила девушка журналистам Evening Standard. По словам Лоу, ее детство было самым обыкновенным, несмотря на родителей-звезд. Они старались проводить с ней как можно больше времени.

А когда Айрис уже в 15 лет определилась с тем, чему посвятит свою жизнь, родители поддержали ее. Как и старший брат Рафферти, девушка решила стать моделью. По ее словам, она вовсе не ожидала, что в конце концов станет постоянной гостьей на обложках и разворотах глянцевых журналов. Ведь все началось со скромной съемки для Illustrated People.

«Я была рада, что фотографии получились красивыми, но даже не представляла, что потом обо мне заговорят. Снимки появились на сайте, затем в газетах. Мой агент мне немедленно позвонил. А я и не думала, что все так обернется», — скромно говорила о своем успехе Айрис.

Что ж, сейчас дела у Лоу идут более чем хорошо. Она с удовольствием позирует фотографам на модных вечеринках, а в 2019 году подписала контракт с престижным агентством IMG Models. Папа Джуд может гордиться!