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Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм. Не помогло...
Оксана Воеводина

Несколько дней назад Оксана Воеводина впервые опубликовала в Инстаграме фото с сыном Леоном, не скрывая его лица. Подписчики модели обратили внимание, что малыш как две капли воды похож на своего отца, экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Это, впрочем, совершенно не убедило монаршую особу в своем отцовстве. Инсайдер, близкий к Мухаммаду, рассказал порталу Daily Mail, что экс-король все равно отказывается признать, что Воеводина родила сына от него. По словам мужчины, Леон может быть «сыном любого азиата», а сама Оксана — «злая и мстительная женщина».

Также инсайдер рассказал: Мухаммад полагает, что его бывшая супруга «не имеет никакого достоинства», говоря о видео с Воеводиной, «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу на телевидении». Экс-король также уверен, что его бывшая жена всего лишь использует ребенка для того, чтобы получить от него как можно больше денег.

Напомним, Оксана требовала от бывшего мужа квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 642 млн рублей и ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей.

Оксана Воеводина

Мухаммад V, как сообщал инсайдер, пришел в ужас и все время спрашивал у своих юристов: «Она думает, я кто? Билл Гейтс?».

А чуть позже стало известно, что Оксана требовала баснословных денег еще до развода и рождения ребенка: модель запросила у экс-избранника содержание в 2 миллиона долларов в год и элитную недвижимость в Москве и Лондоне.

Мухаммад V не согласился на эти требования и выдвинул ей другие условия: 75 тысяч долларов в месяц и оплата аренды элитного жилья, перелетов и медицинских счетов. В свою очередь у самого монарха было лишь одно требование — ребенок должен был родиться не в России.

Оксана на это не согласилась и родила Леона в Подмосковье. Собственно, после этого Мухаммад V подал на развод с Воеводиной.

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05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @rihanapetra/Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Мы так и поняли, что ей ничего не светит.

  • Начинается

  • Блин, но в бассейне реально не она. Они похожи, с той девушкой, но не она. Там даже пропорции фигур разные

  • Хотела роскошной жизни Оксанка а получила позор и унижение ,нафиг это короли нужны ( страшные и пузатые к тому же)

  • Просчиталась тетя.

  • Если б не в Рф родила, то выпнули б ее под зад. А ребенка б нянькам скинул на воспитание или какой-нибудь дальней родне, тк ему он не нужен. Правильно сделала, что не повелась 👍🏻

  • Давно канул в Лету тренд родить от богатого чтоб потом жить на шикарные алименты.. А Оксана и не заметила. Сейчас богатые дяди детей все чаще отбирают да на нянек кидают-им это дешевле, чем четверть дохода отдавать ежемесячно. Или вообще от детей отказываются, как этот король.

  • Пусть продолжает судиться, что значит не признал, уже бы давно ДНК сделал и перестал свои заявления кидать. А то ходит по конкурсам красоты, невесту выбирает, а потом удивляется, что она вот такая. А на что он надеялся то?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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