Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм. Не помогло...

Несколько дней назад Оксана Воеводина впервые опубликовала в Инстаграме фото с сыном Леоном, не скрывая его лица. Подписчики модели обратили внимание, что малыш как две капли воды похож на своего отца, экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Это, впрочем, совершенно не убедило монаршую особу в своем отцовстве. Инсайдер, близкий к Мухаммаду, рассказал порталу Daily Mail, что экс-король все равно отказывается признать, что Воеводина родила сына от него. По словам мужчины, Леон может быть «сыном любого азиата», а сама Оксана — «злая и мстительная женщина».

Также инсайдер рассказал: Мухаммад полагает, что его бывшая супруга «не имеет никакого достоинства», говоря о видео с Воеводиной, «занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу на телевидении». Экс-король также уверен, что его бывшая жена всего лишь использует ребенка для того, чтобы получить от него как можно больше денег.



Напомним, Оксана требовала от бывшего мужа квартиру в Москве за 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 642 млн рублей и ежемесячное содержание в размере 2 млн рублей.

Мухаммад V, как сообщал инсайдер, пришел в ужас и все время спрашивал у своих юристов: «Она думает, я кто? Билл Гейтс?».

А чуть позже стало известно, что Оксана требовала баснословных денег еще до развода и рождения ребенка: модель запросила у экс-избранника содержание в 2 миллиона долларов в год и элитную недвижимость в Москве и Лондоне.

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Мухаммад V не согласился на эти требования и выдвинул ей другие условия: 75 тысяч долларов в месяц и оплата аренды элитного жилья, перелетов и медицинских счетов. В свою очередь у самого монарха было лишь одно требование — ребенок должен был родиться не в России.

Оксана на это не согласилась и родила Леона в Подмосковье. Собственно, после этого Мухаммад V подал на развод с Воеводиной.