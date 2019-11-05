Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Солнце смотрит на нее»: Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения

Ксения Собчак отмечает день рождения! В этот праздничный день ее будут поздравлять друзья, родственники, знакомые и поклонники. А вот супруг это уже успел сделать.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

5 ноября телеведущая, журналист и роковая блондинка Ксения Собчак отмечает 38-й день рождения. Новоиспеченный супруг медиадивы, режиссер Константин Богомолов, уже поздравил Собчак, да так, чтобы все видели — в Инстаграме.

Богомолов опубликовал фото Ксении в летящем белом платье на отдыхе под лучами палящего солнца и подписал его: «Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения».

Под таким трогательным поздравлением комментарий оставила и сама именинница. Ксения написала просто: «Спасибо, мое солнце». Ну что за романтика!

Напомним, Ксения и Константин поженились 13 сентября этого года. Из свадьбы они сделали целый перформанс: сначала расписались в ЗАГСе, после чего поехали венчаться в церковь на настоящем катафалке.

Ксения влюбилась в модного московского режиссера еще тогда, когда была официально замужем за актером Максимом Виторганом. «Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. <...> Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно», — рассказывала Ксения изданию Tatler накануне свадьбы.

Перейти к обсуждению 4


05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ксения Собчак

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • как пафосно..

  • Каждый шаг на публику.

  • Да ладно вам брюзжать:) Я бы не отказалась от такого "пафоса":) Любовь - это хорошо...

  • С днем рождения.Вот только сказки про то что всё рассказала Максиму на этапе переписки - это для наивных школьниц. Ксюша девочка взрослая, знает, что не бывает настоящей любви без полной гармонии в сексе. 146% сначала протестила Богомола, прежде чем мужу признаться 😉

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.