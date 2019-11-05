«Солнце смотрит на нее»: Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения

Ксения Собчак отмечает день рождения! В этот праздничный день ее будут поздравлять друзья, родственники, знакомые и поклонники. А вот супруг это уже успел сделать.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

5 ноября телеведущая, журналист и роковая блондинка Ксения Собчак отмечает 38-й день рождения. Новоиспеченный супруг медиадивы, режиссер Константин Богомолов, уже поздравил Собчак, да так, чтобы все видели — в Инстаграме.

Богомолов опубликовал фото Ксении в летящем белом платье на отдыхе под лучами палящего солнца и подписал его: «Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения».

Под таким трогательным поздравлением комментарий оставила и сама именинница. Ксения написала просто: «Спасибо, мое солнце». Ну что за романтика!

Напомним, Ксения и Константин поженились 13 сентября этого года. Из свадьбы они сделали целый перформанс: сначала расписались в ЗАГСе, после чего поехали венчаться в церковь на настоящем катафалке.

Ксения влюбилась в модного московского режиссера еще тогда, когда была официально замужем за актером Максимом Виторганом. «Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. <...> Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно», — рассказывала Ксения изданию Tatler накануне свадьбы.