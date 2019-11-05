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Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала, как едва не умерла от передозировки

Таллула Уиллис рассказала о самом страшном периоде своей жизни. 25-летняя дочь Брюса и Деми призналась, что однажды чуть не умерла после того, как смешала болеутоляющее и запрещенные вещества.
Таллула Уиллис
Таллула Уиллис

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур пришла на шоу Red Table Talk, которое ведет Джада Пинкетт Смит, супруга Уилла Смита. Таллула поговорила с Джадой об ошибках юности и рассказала, что в 18 лет не могла проснуться после передозировки. 

По словам Таллулы, проблемы с алкоголем начались у нее в 14 лет. Уже в 17 ее арестовывали на улице в нетрезвом виде, а позже к выпивке добавились еще и наркотики. Самый пик катастрофы пришелся на 2012 год, когда Деми попала в больницу после передозировки — Мур переживала развод с Эштоном Катчером и тоже не стеснялась употреблять запрещенные вещества.

В один из не самых прекрасных вечеров Таллула смешала обезболивающее и наркотики и отключилась. Утром в ее комнату пришла сестра Скаут, которая хотела сообщить радостную новость — молодая жена Брюса Уиллиса узнала о своей беременности. Однако разбудить Таллулу не получилось. Тогда Скаут принялась бить сестру по щекам — и только так удалось привести ее в чувство. Младшую дочь Мур и Уиллиса срочно госпитализировали.

«Смерть была рядом со мной, я чувствовала ее. Тогда я не заботилась о себе, мне было все равно, что со мной будет», — сказала Таллула.

Девушка прошла курс лечения в реабилитационной клинике и чиста с 2014 года. 

По словам Таллулы и Румер, плохой пример с детства им подавала мать. Деми, которая начала пить и принимать запрещенные вещества с 17 лет, успокоилась только в браке с Брюсом Уиллисом. Они развелись, и Деми вышла замуж снова, ее новым избранником стал Эштон Катчер. Мур начала пить, когда потеряла ребенка от Эштона на шестом месяце беременности, а после развода с ним снова начала употреблять наркотики.

  • Таллула Уиллис
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    Таллула Уиллис публично призналась в том, что чуть не умерла от передозировки
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«Мама превратила нашу жизнь в ад. Это было очень трудное время. У нее менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной», — рассказала Таллула.

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05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @buuski/Instagram
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Таллула Уиллис

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Читала статью в оригинале в Daily Mail. Тягостное впечатление. Девочки, будучи подростками, были предоставлены сами себе, пока мама вовсю старалась удержать рядом молодого мужа и родить от него ребёнка, наплевав на уже имеющихся троих детей, а папа тоже женился и начал размножаться, а когда Талула умирала от передозировки, просто снял ей номер в отеле. Больше всего в этой истории меня поразил эгоизм родителей: хотят новых детей с новыми партнёрами, толком не вырастив УЖЕ имеющихся троих детей.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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