«Сейчас уже все хорошо»: Денис Клявер высказался о состоянии дочери

3 ноября отечественным СМИ стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.
Сначала знаменитости никак не комментировали новости о состоянии здоровья Эвелин. Впрочем, вскоре менеджер певца подтвердил, что девушка действительно попала в больницу.
4 ноября Ева Польна все же вышла на связь с общественностью, но отказалась раскрывать подробности случившегося.
Клявер репостнул ее сообщение на свою страницу в Инстаграме. «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — лаконично успокоил поклонников мужчина.
Напомним, долгое время Клявер скрывал, что является отцом старшей дочери Польны. Недавно певец признался, что много лет назад они с экс-возлюбленной решили просто не афишировать наличие общего ребенка.