«Сейчас уже все хорошо»: Денис Клявер высказался о состоянии дочери

Праздничные выходные Денис Клявер и Ева Польна провели в волнениях о здоровье своей общей дочери Эвелин. Недавно артисты наконец высказались о том, как себя чувствует девушка.

Денис Клявер и Ева Польна с дочерью

3 ноября отечественным СМИ стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

Причиной госпитализации звездной наследницы послужил серьезный приступ астмы.

Сначала знаменитости никак не комментировали новости о состоянии здоровья Эвелин. Впрочем, вскоре менеджер певца подтвердил, что девушка действительно попала в больницу.

4 ноября Ева Польна все же вышла на связь с общественностью, но отказалась раскрывать подробности случившегося.

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг», — написала в своем микроблоге артистка.

Клявер репостнул ее сообщение на свою страницу в Инстаграме. «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — лаконично успокоил поклонников мужчина.

1 2 3 ... 10 Уже некоторое время дочь Дениса Клявера и Евы Польны находится в больнице

Напомним, долгое время Клявер скрывал, что является отцом старшей дочери Польны. Недавно певец признался, что много лет назад они с экс-возлюбленной решили просто не афишировать наличие общего ребенка.