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«Сейчас уже все хорошо»: Денис Клявер высказался о состоянии дочери

Праздничные выходные Денис Клявер и Ева Польна провели в волнениях о здоровье своей общей дочери Эвелин. Недавно артисты наконец высказались о том, как себя чувствует девушка. 
Денис Клявер, Ева Польна
Денис Клявер и Ева Польна с дочерью

3 ноября отечественным СМИ стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. 

Причиной госпитализации звездной наследницы послужил серьезный приступ астмы. 

Сначала знаменитости никак не комментировали новости о состоянии здоровья Эвелин. Впрочем, вскоре менеджер певца подтвердил, что девушка действительно попала в больницу. 

 
 

4 ноября Ева Польна все же вышла на связь с общественностью, но отказалась раскрывать подробности случившегося.

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг», — написала в своем микроблоге артистка. 

Клявер репостнул ее сообщение на свою страницу в Инстаграме. «Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — лаконично успокоил поклонников мужчина. 

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    Уже некоторое время дочь Дениса Клявера и Евы Польны находится в больнице
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Напомним, долгое время Клявер скрывал, что является отцом старшей дочери Польны. Недавно певец признался, что много лет назад они с экс-возлюбленной решили просто не афишировать наличие общего ребенка. 

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05 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @denisklyaver/Instagram, Persona Stars
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Денис Клявер, Ева Польна

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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