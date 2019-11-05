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Брат известного британского футболиста заявил, что Меган Маркл обманом записала спортсмена в свои поклонники

Покорить сердце герцогини Сассекской хотели многие кавалеры, в том числе футболист Эшли Коул. Спортсмен преследовал Меган в Твиттере и признавался в любви... По крайней мере, так считала сама Маркл. А вот родственники Коула в этом совсем не уверены. 

Меган Маркл еще до замужества пользовалась популярностью и вниманием мужчин. Поклонники отправляли ей цветы, подарки, признавались в любви на просторах Сети. Особо настойчивые ухажеры пытались привлечь внимание тогда еще актрисы Маркл в Твиттере. 

Например, в 2013-м ее окружил вниманием звезда футбола Эшли Коул.

Меган сообщила, что «он был крайне настойчив», однако в подробности не вдавалась. Похоже, спортсмен оставлял Маркл множество сообщений, периодически отвечал на ее твиты и мечтал сходить с ней на свидание. Впрочем, по мнению родственников Коула, вся эта история не имела смысла.

Эшли Коул
Эшли Коул

Брат футболиста уже связался с журналистами The Sun и опровергнул заявление Меган Маркл. По мнению Мэтти Коула, в то время актриса «мыльных сериалов» из кожи вон лезла, чтобы попасть на первые полосы изданий и добиться большей популярности. Поэтому она придумала влюбленность известного футболиста и распространяла эти слухи. 

«Это чепуха, абсолютная выдумка. Брату не пришлось бы просить Меган Маркл о свидании. В любом случае, она не в его вкусе и никогда ему не нравилась», — поделился возмущенный Мэтти.

Похоже, за несколько лет до встречи с принцем Гарри не слишком известная актриса жаждала добиться популярности любой ценой. Правда, когда Меган Маркл все же обрела известность, то осталась не в восторге. Теперь она жалуется, что живет в постоянном стрессе из-за повышенного внимания СМИ.

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05 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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