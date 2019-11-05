Сын Хью Хефнера женился на 29-летней звезде «Гарри Поттера»

Стало известно, что один из четырех детей легендарного основателя Playboy больше не входит в список самых завидных холостяков. Он связал себя узами брака с английской актрисой, которая прославилась ролью одной из самых неприятных героинь во вселенной «Гарри Поттера».

4 ноября британская актриса Скарлетт Бирн, которую помнят как Пэнси Паркинсон из киновселенной «Гарри Поттера», сообщила в Инстаграме, что вышла замуж за своего давнего возлюбленного. Супругом 29-летней знаменитости стал Купер, один из сыновей основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Он также поделился новостью в социальных сетях.

«Скарлетт и я официально зарегистрировали брак, и мы оба счастливы как никогда. Приветствую жизнь, полную любви, приключений и великих целей с миссис Хефнер. Я горячо люблю тебя и с нетерпением жду момента, чтобы распланировать наше свадебное торжество в ближайшие месяцы. Люблю тебя, Скарлетт», — оставил Купер теплое послание фолловерам и супруге.

Для долгожданного (между прочим, Скарлетт и Купер обручились еще в 2015 году!) события актриса выбрала простую белую юбку миди и корсетный топ с баской. Возможно, для празднования свадьбы знаменитость предпочтет более эффектный наряд?

Между тем Скарлетт с гордостью поменяла свою фамилию на Хефнер в Инстаграме и с удовольствием принимает поздравления от друзей и поклонников. В комментариях уже отметилась 33-летняя вдова Хью Хефнера Кристал, которая сообщила молодоженам, что невероятно рада за них.

Не обошли чудесные новости стороной и бывших коллег Скарлетт по съемочной площадке. Исполнительница роли Падмы Патил в «Гарри Поттере», актриса Афшан Азад, оставила сразу несколько восторженных комментариев.

Добавим, что Купер — младший из детей Хью Хефнера. Он несколько лет проработал в Playboy Enterprises, продолжая дело отца. Однако в апреле 2019 года Купер покинул свой пост и основал собственную медиакомпанию Hefner Media Corporation.