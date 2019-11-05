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Джиган и Оксана Самойлова подтвердили, что  станут родителями в четвертый раз

Вот уже некоторое время ходят слухи об очередной беременности Оксаны Самойловой. 5 ноября рэпер и бизнесвумен наконец подтвердили догадки общественности. 
Оксана Самойлова, Джиган
Оксана Самойлова и Джиган

Слухи о том, что Джиган и Оксана Самойлова хотят снова стать родителями, ходят уже давно. Однако в конце октября интернет-пользователи заговорили об этом с новой силой

Тогда вечно худая супруга рэпера вдруг перестала хвастать фотографиями с оголенным животом.

Сначала знаменитая пара никак не комментировала догадки общественности и не реагировала на многочисленные публикации о себе в СМИ. 

Джиган, Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн
 

5 ноября в микроблогах Джигана и Оксаны одновременно появились снимки, подтверждающие все слухи. Самойлова действительно находится в положении и, видимо, уже довольно давно!

«Мы сами в шоке», — шутливо подписала фото молодая мама. 

Кстати, под кадром Оксана оставила смайл в виде голубого сердечка. Вполне возможно, что после трех дочерей у пары наконец родится долгожданный сын. 

Семейные фото Джигана и Самойловой вмиг набрали тысячи лайков. Влюбленных поздравили не только их многочисленные фолловеры, но и звездные друзья: Ольга Бузова, Айза Анохина, Сергей Лазарев, Алена Водонаева и другие. 

Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам и желает будущей маме легкой беременности!

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05 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова, Ариела Устименко-Вайнштейн

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Месяцев 5 на фото

  • кому это нужно?

  • Однозначно сын у них.

  • Красивые детки у них получаются!

  • Пусть ребёнок родится здоровым и на радость родителям!

  • 1. У меня сейчас 5 месяцев, живот намного меньше.

  • Пусть будет девочка, девочка и еще одна девочка)))))))посмотрим как долго он будет над женой издеваться

  • Все клоны друг за другом) Решетова, Настя Тарасова, Оксана))) пока Решетова лидирует, сына родила)

  • Зависть заела походу, что у Тимати сын)))

  • Началось... где мой попкорн! Двойники все какие-то, никакой индивидуальности.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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