Джиган и Оксана Самойлова подтвердили, что  станут родителями в четвертый раз

Слухи о том, что Джиган и Оксана Самойлова хотят снова стать родителями, ходят уже давно. Однако в конце октября интернет-пользователи заговорили об этом с новой силой.
Сначала знаменитая пара никак не комментировала догадки общественности и не реагировала на многочисленные публикации о себе в СМИ.
5 ноября в микроблогах Джигана и Оксаны одновременно появились снимки, подтверждающие все слухи. Самойлова действительно находится в положении и, видимо, уже довольно давно!
Кстати, под кадром Оксана оставила смайл в виде голубого сердечка. Вполне возможно, что после трех дочерей у пары наконец родится долгожданный сын.
Семейные фото Джигана и Самойловой вмиг набрали тысячи лайков. Влюбленных поздравили не только их многочисленные фолловеры, но и звездные друзья: Ольга Бузова, Айза Анохина, Сергей Лазарев, Алена Водонаева и другие.
Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам и желает будущей маме легкой беременности!