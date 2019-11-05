Джиган и Оксана Самойлова подтвердили, что  станут родителями в четвертый раз

Вот уже некоторое время ходят слухи об очередной беременности Оксаны Самойловой. 5 ноября рэпер и бизнесвумен наконец подтвердили догадки общественности.

Оксана Самойлова и Джиган

Слухи о том, что Джиган и Оксана Самойлова хотят снова стать родителями, ходят уже давно. Однако в конце октября интернет-пользователи заговорили об этом с новой силой.

Тогда вечно худая супруга рэпера вдруг перестала хвастать фотографиями с оголенным животом.

Сначала знаменитая пара никак не комментировала догадки общественности и не реагировала на многочисленные публикации о себе в СМИ.

5 ноября в микроблогах Джигана и Оксаны одновременно появились снимки, подтверждающие все слухи. Самойлова действительно находится в положении и, видимо, уже довольно давно!

«Мы сами в шоке», — шутливо подписала фото молодая мама.

Кстати, под кадром Оксана оставила смайл в виде голубого сердечка. Вполне возможно, что после трех дочерей у пары наконец родится долгожданный сын.

1 2 3 ... 13 Джиган и Оксана Самойлова подтвердили, что ждут четвертого ребенка

Семейные фото Джигана и Самойловой вмиг набрали тысячи лайков. Влюбленных поздравили не только их многочисленные фолловеры, но и звездные друзья: Ольга Бузова, Айза Анохина, Сергей Лазарев, Алена Водонаева и другие.



Woman.ru присоединяется ко всем теплым словам и желает будущей маме легкой беременности!