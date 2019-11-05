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«Забрали в рабство»: Евгения Феофилактова встревожила подписчиков фотосессией в платке

5 ноября в Инстаграме Евгении Феофилактовой появились фотографии, которые не на шутку обеспокоили ее фолловеров. Экс-участница «Дома-2» примерила образ восточной красавицы, надев на голову платок.
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

34-летняя Евгения Феофилактова собирается выйти замуж за ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Поклонники неоднозначно реагируют на нового возлюбленного Феофилактовой и постоянно предостерегают ее об опасностях, которые может таить в себе брак с восточным мужчиной.

Невеста ливанского бизнесмена выложила серию снимков, на котором позирует в образе Шахерезады. Несмотря на яркий макияж со смоки и стрелками, подписчиков все же насторожил платок, которым Феофилактова покрыла голову. Многие поклонники увидели в этом не только художественную фантазию, но и патриархальное влияние будущего супруга.

Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

Фото в платке наделало много шума в Инстаграме Евгении: «Вас уже заставили надеть паранджу? Ох жаль», «Говорили же, что платок наденет на вас. Жалко такую красоту прятать», «Восточные мужчины очень сильно отличаются от европейских мужчин отношением к женщине. Имея ребенка, я бы остереглась», «Вашему мужчине это явно нравится», — комментировали встревоженные поклонники.

Под постом разгорелась жаркая дискуссия, но в конце концов пользователи сошлись на том, что платок и паранджа — совершенно разные вещи, а Маджид Гиагиа, с учетом его происхождения, может быть христианином.

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05 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
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Евгения Феофилактова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Продолжает смешить людей фотосессиями?))

  • Еще одна голддигерша. Скоро жаловаться начнет, то да сё, Хотят много денег и чего не делать, а получают полные штаны проблем

  • Гость

    Еще одна голддигерша. Скоро жаловаться начнет, то да сё, Хотят много денег и чего не делать, а получают полные штаны проблем

    Чего=НИчего не делать

  • В платке и лифчике, ага))

  • о да...в платке, но в трусах....есть причины тревожиться...

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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