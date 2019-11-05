«Забрали в рабство»: Евгения Феофилактова встревожила подписчиков фотосессией в платке

5 ноября в Инстаграме Евгении Феофилактовой появились фотографии, которые не на шутку обеспокоили ее фолловеров. Экс-участница «Дома-2» примерила образ восточной красавицы, надев на голову платок.

Евгения Феофилактова

34-летняя Евгения Феофилактова собирается выйти замуж за ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Поклонники неоднозначно реагируют на нового возлюбленного Феофилактовой и постоянно предостерегают ее об опасностях, которые может таить в себе брак с восточным мужчиной.

Невеста ливанского бизнесмена выложила серию снимков, на котором позирует в образе Шахерезады. Несмотря на яркий макияж со смоки и стрелками, подписчиков все же насторожил платок, которым Феофилактова покрыла голову. Многие поклонники увидели в этом не только художественную фантазию, но и патриархальное влияние будущего супруга.

Евгения Феофилактова

Фото в платке наделало много шума в Инстаграме Евгении: «Вас уже заставили надеть паранджу? Ох жаль», «Говорили же, что платок наденет на вас. Жалко такую красоту прятать», «Восточные мужчины очень сильно отличаются от европейских мужчин отношением к женщине. Имея ребенка, я бы остереглась», «Вашему мужчине это явно нравится», — комментировали встревоженные поклонники.

Под постом разгорелась жаркая дискуссия, но в конце концов пользователи сошлись на том, что платок и паранджа — совершенно разные вещи, а Маджид Гиагиа, с учетом его происхождения, может быть христианином.