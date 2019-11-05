Брэдли Купер был замечен на прогулке с женщиной, у которой тоже есть ребенок

После расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера чаще всего папарацци удается запечатлевать звезд на прогулках с дочкой. Обычно актер предпочитает проводить время наедине с наследницей. Но на днях компанию ему составила молодая женщина, у которой тоже есть дочь.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

В начале лета стало известно о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. Некоторое время актер и топ-модель пытались наладить отношения и проводили много времени вместе с 2-летней дочерью Леа. Судя по всему, из этой затеи ничего хорошего не получилось.



Вскоре Брэдли и Ирина поделили опеку над девочкой и теперь стараются выделять как можно больше времени на общение с малышкой.

Папарацци чуть ли не каждый день фотографируют родителей на прогулках с дочерью. И если Шейк иногда составляют компанию ее мама или знакомые, то Купер предпочитает бывать с малышкой в одиночестве.

Именно поэтому интернет-пользователи не на шутку взволновались, когда увидели кадры папарацци, на которых Брэдли гуляет в компании детей и... незнакомой особы.

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На самом деле, в тот день мужчина виделся со своим другом, комиком Дэйвом Шапеллом (который попал не на все кадры и шел поодаль), а также его дочкой Сонал и супругой Элейн.

1 2 3 ... 10 Брэдли Купер провел день вместе с дочерью и женщиной, у которой тоже есть ребенок

Видимо, знаменитости пришлась по вкусу такая «родительская» прогулка с друзьями. Купер много общался не только с Леа, но и с Сонал, которую вел за руку, как будто это его собственная дочь.