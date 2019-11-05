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Брэдли Купер был замечен на прогулке с женщиной, у которой тоже есть ребенок

После расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера чаще всего папарацци удается запечатлевать звезд на прогулках с дочкой. Обычно актер предпочитает проводить время наедине с наследницей. Но на днях компанию ему составила молодая женщина, у которой тоже есть дочь. 
Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

В начале лета стало известно о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. Некоторое время актер и топ-модель пытались наладить отношения и проводили много времени вместе с 2-летней дочерью Леа. Судя по всему, из этой затеи ничего хорошего не получилось. 

Вскоре Брэдли и Ирина поделили опеку над девочкой и теперь стараются выделять как можно больше времени на общение с малышкой. 

Папарацци чуть ли не каждый день фотографируют родителей на прогулках с дочерью. И если Шейк иногда составляют компанию ее мама или знакомые, то Купер предпочитает бывать с малышкой в одиночестве. 

Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер
 

Именно поэтому интернет-пользователи не на шутку взволновались, когда увидели кадры папарацци, на которых Брэдли гуляет в компании детей и... незнакомой особы. 

Не думайте, Купер не закрутил роман с мамой-одиночкой!

На самом деле, в тот день мужчина виделся со своим другом, комиком Дэйвом Шапеллом (который попал не на все кадры и шел поодаль), а также его дочкой Сонал и супругой Элейн. 

  • Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер
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    Брэдли Купер провел день вместе с дочерью и женщиной, у которой тоже есть ребенок
    Смотреть галерею

Видимо, знаменитости пришлась по вкусу такая «родительская» прогулка с друзьями. Купер много общался не только с Леа, но и с Сонал, которую вел за руку, как будто это его собственная дочь. 

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05 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер, Ирина Шейк

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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