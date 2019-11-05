Брэдли Купер был замечен на прогулке с женщиной, у которой тоже есть ребенок

В начале лета стало известно о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк. Некоторое время актер и топ-модель пытались наладить отношения и проводили много времени вместе с 2-летней дочерью Леа. Судя по всему, из этой затеи ничего хорошего не получилось.
Папарацци чуть ли не каждый день фотографируют родителей на прогулках с дочерью. И если Шейк иногда составляют компанию ее мама или знакомые, то Купер предпочитает бывать с малышкой в одиночестве.
Именно поэтому интернет-пользователи не на шутку взволновались, когда увидели кадры папарацци, на которых Брэдли гуляет в компании детей и... незнакомой особы.
На самом деле, в тот день мужчина виделся со своим другом, комиком Дэйвом Шапеллом (который попал не на все кадры и шел поодаль), а также его дочкой Сонал и супругой Элейн.
Видимо, знаменитости пришлась по вкусу такая «родительская» прогулка с друзьями. Купер много общался не только с Леа, но и с Сонал, которую вел за руку, как будто это его собственная дочь.