«Я – обжора»: мечтавшая поправиться Виктория Боня ест за двоих на отдыхе в Таиланде

Не так давно стало известно, что Виктория Боня отчаянно мечтает набрать несколько килограммов, так как страдает от недостатка веса. Судя по всему, она прибегает к довольно радикальным мерам, чтобы в один прекрасный день стрелка весов все-таки показала желанную цифру!

Виктория Боня наслаждается отдыхом в жарком Таиланде. Она практически каждый день радует новыми снимками и инстаграм-историями, скрашивая осенние будни фолловеров. Впрочем, судя по странице инстадивы, она явно приехала не только отдыхать и лежать возле пляжа. Не щадя себя, Виктория выходит на пробежку утром и вечером. Ни темнота, ни дождь не становятся для нее помехой.

Усилия Бони окупаются: ей уже удалось набрать два килограмма. До желанной цифры в 55-56 кг осталось совсем немного. Кроме того, Виктория не только занимается физической нагрузкой. Она также балует себя калорийными блюдами в ресторанах.

«Я — обжора», — посетовала 39-летняя знаменитость, показав, с каким удовольствием она лакомится местными блюдами.

В комментариях под новой фотографией фолловеры поинтересовались, чем же питается звезда. На что Виктория весело ответила, что ест все подряд. В самом деле, на отдыхе можно позволить себе ненадолго забыть о правильном питании! Правда, некоторые поклонники не понимают, зачем Виктория сжигает пробежками калории, с трудом набранные во время сытного обеда.

«Зачем, вы бегаете каждый день, если хотите набрать кг?!» — спросила встревоженная поклонница. «Мышечная масса-то тоже набирается», — успокоила ее звезда.

Возможно, сочетание местных деликатесов и физических нагрузок поможет Виктории обрести фигуру мечты.