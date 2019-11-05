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«Кровь возвращается в мое тело»: 44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной

Анджелина Джоли уже достигла таких вершин, что крайне редко соглашается давать интервью и уж тем более позировать фотографам. Недавно кинодива сделала исключение, приняв участие в провокационной фотосессии для глянца. 
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

В последние годы 44-летняя Анджелина Джоли сконцентрировалась на социальной деятельности и заботах о семье. Звезда весьма тщательно выбирает проекты для съемок и почти не общается с журналистами. 

Впрочем, недавно Энджи согласилась украсить обложку декабрьского номера диджитал-версии журнала Harper's Bazaar. 

Джоли не только дала интервью, в котором говорила и о детях, и о разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. Почти на всех кадрах актриса позирует в соблазнительных купальниках и в провокационном нижнем белье, а на некоторых снимках и вовсе обнаженной!

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли на обложке Harper's Bazaar

«За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое — особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы — с невидимыми бороться куда сложнее. Иногда тебе больно, потому что видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется», — прокомментировала смелую съемку звезда. 

«На новых фото я выгляжу так же, как и раньше, но чувствую, как кровь возвращается в мое тело», — сказала во время интервью актриса. 

Джоли призналась, что справиться со всеми проблемами, которых у нее было так немало в последнее время, ей помогли дети. 

«Мои дети многое пережили. Я учусь на их примере. Они как никто другой знают мою истинную сущность, поэтому смогли помочь мне снова обрести и принять саму же себя», — резюмировала Анджелина.

Трудно даже представить, что кинодива еще когда-нибудь решится вот так обнажиться перед камерой. А вам нравится «голая» фотосессия Анджелины Джоли?

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05 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, harpersbazaar.com
Теги

Анджелина Джоли

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Где фото обнаженной?!

  • Женщина на 5 фото и та, что на обложке под фатой, это разве одна и та же женщина? Смешно. Нарисовать-то можно красотку, но тогда надо все ее настоящие фото удалять из сети. А так как-то глупо получается, глаза-то есть у людей.

  • не, ну, бесспорно ни жиринки, всё эстетично, а откуда бы им взяться, с другой стороны....

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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