«Кровь возвращается в мое тело»: 44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной

Анджелина Джоли уже достигла таких вершин, что крайне редко соглашается давать интервью и уж тем более позировать фотографам. Недавно кинодива сделала исключение, приняв участие в провокационной фотосессии для глянца.

Анджелина Джоли

В последние годы 44-летняя Анджелина Джоли сконцентрировалась на социальной деятельности и заботах о семье. Звезда весьма тщательно выбирает проекты для съемок и почти не общается с журналистами.

Впрочем, недавно Энджи согласилась украсить обложку декабрьского номера диджитал-версии журнала Harper's Bazaar.

Джоли не только дала интервью, в котором говорила и о детях, и о разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. Почти на всех кадрах актриса позирует в соблазнительных купальниках и в провокационном нижнем белье, а на некоторых снимках и вовсе обнаженной!

Анджелина Джоли на обложке Harper's Bazaar

«За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое — особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы — с невидимыми бороться куда сложнее. Иногда тебе больно, потому что видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется», — прокомментировала смелую съемку звезда.

«На новых фото я выгляжу так же, как и раньше, но чувствую, как кровь возвращается в мое тело», — сказала во время интервью актриса.

Джоли призналась, что справиться со всеми проблемами, которых у нее было так немало в последнее время, ей помогли дети.

«Мои дети многое пережили. Я учусь на их примере. Они как никто другой знают мою истинную сущность, поэтому смогли помочь мне снова обрести и принять саму же себя», — резюмировала Анджелина.



Трудно даже представить, что кинодива еще когда-нибудь решится вот так обнажиться перед камерой. А вам нравится «голая» фотосессия Анджелины Джоли?