«Кровь возвращается в мое тело»: 44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной

В последние годы 44-летняя Анджелина Джоли сконцентрировалась на социальной деятельности и заботах о семье. Звезда весьма тщательно выбирает проекты для съемок и почти не общается с журналистами.
Джоли не только дала интервью, в котором говорила и о детях, и о разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. Почти на всех кадрах актриса позирует в соблазнительных купальниках и в провокационном нижнем белье, а на некоторых снимках и вовсе обнаженной!
«За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое — особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы — с невидимыми бороться куда сложнее. Иногда тебе больно, потому что видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется», — прокомментировала смелую съемку звезда.
Джоли призналась, что справиться со всеми проблемами, которых у нее было так немало в последнее время, ей помогли дети.
«Мои дети многое пережили. Я учусь на их примере. Они как никто другой знают мою истинную сущность, поэтому смогли помочь мне снова обрести и принять саму же себя», — резюмировала Анджелина.
Трудно даже представить, что кинодива еще когда-нибудь решится вот так обнажиться перед камерой. А вам нравится «голая» фотосессия Анджелины Джоли?