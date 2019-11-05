Бодипозитив и кричащий макияж: как выглядит родная сестра Киану Ривза

Весь мир обсуждает новую пассию Киану Ривза Александру Грант. Однако она не первая девушка, с которой актер появляется на премьерах и специальных показах. Порой Киану приглашает в качестве спутницы свою улыбчивую сестру Карину Миллер. Нередко она затмевает тихого и застенчивого брата!

Как правило, Киану Ривз появлялся на красной дорожке в гордом одиночестве или же приводил с собой кого-то из семьи. Никто не отказывался: ни мама актера Патрисия, ни сестры Ким и Карина. Последняя, кажется, откровенно наслаждалась всеобщим вниманием к своей персоне и изо всех сил стремилась запомниться.

И ей это, несомненно, удавалось. Колготки в сетку, стрижка в стиле Бетти Пейдж, яркий макияж, провокационные наряды, демонстрирующие все, что можно и что нельзя, — когда Карина Миллер появлялась на мероприятиях, знаменитый брат мигом терялся на ее фоне.

Впрочем, остальные члены семьи Ривзов тоже меркли рядом с Кариной. Ким, другая сестра Киану, вовсе не пыталась выделиться, а в те редкие моменты, когда она сопровождала брата, так же, как и он, стеснялась излишнего внимания. Зато Карина не стеснялась никого и ничего. Облегающие комбинезоны — пожалуйста, платья с экстремальным вырезом (любовь к ним она, видимо, унаследовала от матери Патрисии Тейлор) — дайте два.

Киану Ривз с сестрами Ким (слева) и Кариной (справа)

Киану и Карина поддерживают теплые отношения. Их объединяет интерес к кино. Но если Ривз предпочитает воплощать различных персонажей, то его сестре больше по душе находиться «по ту сторону экрана». Карина работает кинопродюсером. Среди ее проектов — триллер «Готовься к войне» с Лейтон Мистер и драма «До костей», где снялись знаменитый брат Миллер и Лили Коллинз.

Киану Ривз с матерью Патрисией Тейлор и сестрой Кариной Миллер

Киану — непременный гость премьер тех картин, над которыми работала его сестра. В одном из недавних интервью в честь выхода ленты «Готовься к войне» Карина поведала, что брат всегда старался поддержать ее. Иногда это даже ставило на уши всю школу!

«Я ходила в частную школу для девочек. И когда я впервые пробовала ставить спектакль, он пришел. Я думаю, это было сразу после выхода «Скорости». Кто-то сбежал вниз по ступенькам и такой «“Твой брат здесь!”», — рассказывала Миллер.

1 2 3 ... 9 Киану Ривз часто появляется на публике со спутницей в запоминающихся экстравагантных нарядах

Напомним, что, по слухам, Киану Ривз встречается со своей давней знакомой — художницей Александрой Грант. Интересно, что об этой необычной женщине думает эпатажная Карина Миллер?