Бодипозитив и кричащий макияж: как выглядит родная сестра Киану Ривза

Как правило, Киану Ривз появлялся на красной дорожке в гордом одиночестве или же приводил с собой кого-то из семьи. Никто не отказывался: ни мама актера Патрисия, ни сестры Ким и Карина. Последняя, кажется, откровенно наслаждалась всеобщим вниманием к своей персоне и изо всех сил стремилась запомниться.
Впрочем, остальные члены семьи Ривзов тоже меркли рядом с Кариной. Ким, другая сестра Киану, вовсе не пыталась выделиться, а в те редкие моменты, когда она сопровождала брата, так же, как и он, стеснялась излишнего внимания. Зато Карина не стеснялась никого и ничего. Облегающие комбинезоны — пожалуйста, платья с экстремальным вырезом (любовь к ним она, видимо, унаследовала от матери Патрисии Тейлор) — дайте два.
Киану и Карина поддерживают теплые отношения. Их объединяет интерес к кино. Но если Ривз предпочитает воплощать различных персонажей, то его сестре больше по душе находиться «по ту сторону экрана». Карина работает кинопродюсером. Среди ее проектов — триллер «Готовься к войне» с Лейтон Мистер и драма «До костей», где снялись знаменитый брат Миллер и Лили Коллинз.
Киану — непременный гость премьер тех картин, над которыми работала его сестра. В одном из недавних интервью в честь выхода ленты «Готовься к войне» Карина поведала, что брат всегда старался поддержать ее. Иногда это даже ставило на уши всю школу!
Напомним, что, по слухам, Киану Ривз встречается со своей давней знакомой — художницей Александрой Грант. Интересно, что об этой необычной женщине думает эпатажная Карина Миллер?