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В ответ на безобидные комплименты японских школьниц принц Гарри заявил, что женат

Меган Маркл хорошо натренировала принца Гарри. Возможно, даже слишком. Герцог Сассекский указал японским школьницам, что он женат, хотя они всего лишь хотели сделать ему комплимент.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Сейчас принц Гарри находится в Японии — он посетил чемпионат мира по регби и встретился с паралимпийцами. А еще получил очень милый комплимент.

В ролике, который был опубликован в Твиттере, супруг Меган Маркл позирует вместе с группой школьников. Кто-то держал британский флаг, кто-то глазел на Гарри, а кто-то даже осмелился с ним поговорить. 

Одна из учениц во время фотосессии не сводила с Гарри восхищенных (и даже влюбленных) глаз, а потом не сдержалась и отметила, что он «красивый». Герцог, видимо, не привык к таким комплиментам от школьников и ответил честно.

«Я женат», — смущенно отметил рыжеволосый наследник престола и показал свое обручальное кольцо.

Отметим, что не так давно об отношениях Меган и Гарри рассказал ее экранный отец по сериалу «Форс-мажоры», актер Уэнделл Пирс (раз уж от настоящего отца герцогиня не может дождаться ни одного приятного слова).

Мужчина поведал, что Маркл старалась не распространяться о своем романе с монаршей особой на съемочной площадке, однако влюбленность брала свое, ей становилось сложнее скрывать свои чувства. 

«Я знаю, что твоя жизнь вскоре изменится. Но знай, что я всегда буду твоим любящим фальшивым отцом и другом. Неважно, где ты и что происходит. Если все начнут тебя обсуждать и тебе станет грустно, ты можешь звонить мне», — сказал Уэнделл Меган, когда та объявила о том, что уходит из сериала, чтобы стать женой герцога Сассекского.

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05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Twitter, Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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