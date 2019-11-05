Ханна впервые показала лицо годовалой дочери

Пашу и Ханна стали родителями больше года назад. Однако звездные родители не торопились знакомить общественность с дочкой. Лишь 5 ноября они показали девочку.

Ханна и Пашу впервые стали родителями чуть больше года назад

3 сентября 2018-го Пашу и Ханна стали родителями. На следующий день супруги поделились радостной новостью со всем миром: Ханна опубликовала фото из роддома с дочкой в руках.

Однако имя малышки звездная пара раскрыла только через год — на первый день рождения девочки. Наследницу назвали Адрианой.

Все это время знаменитости скрывали дочку, фотографируя ее со спины или вполоборота. Лишь 5 ноября артистка поделилась первым снимком Адрианы.

«Как же быстро летит время. Нам уже больше 14 месяцев!» — поделилась Ханна.

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На фото годовалая девочка позирует с надутыми губами, а ее голубые глаза просто сверкают. «Каждая минута — это новое выражение лица, слово или новая эмоция, все это хочется запечатлеть! Вот, например, так Адриана показывает, что она обиделась», — объяснила молодая мама.