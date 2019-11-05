Ханна впервые показала лицо годовалой дочери

3 сентября 2018-го Пашу и Ханна стали родителями. На следующий день супруги поделились радостной новостью со всем миром: Ханна опубликовала фото из роддома с дочкой в руках.
Все это время знаменитости скрывали дочку, фотографируя ее со спины или вполоборота. Лишь 5 ноября артистка поделилась первым снимком Адрианы.
На фото годовалая девочка позирует с надутыми губами, а ее голубые глаза просто сверкают. «Каждая минута — это новое выражение лица, слово или новая эмоция, все это хочется запечатлеть! Вот, например, так Адриана показывает, что она обиделась», — объяснила молодая мама.