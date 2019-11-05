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Ханна впервые показала лицо годовалой дочери

Пашу и Ханна стали родителями больше года назад. Однако звездные родители не торопились знакомить общественность с дочкой. Лишь 5 ноября они показали девочку. 
Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)
Ханна и Пашу впервые стали родителями чуть больше года назад

3 сентября 2018-го Пашу и Ханна стали родителями. На следующий день супруги поделились радостной новостью со всем миром: Ханна опубликовала фото из роддома с дочкой в руках. 

Однако имя малышки звездная пара раскрыла только через год — на первый день рождения девочки. Наследницу назвали Адрианой. 

Все это время знаменитости скрывали дочку, фотографируя ее со спины или вполоборота. Лишь 5 ноября артистка поделилась первым снимком Адрианы. 

«Как же быстро летит время. Нам уже больше 14 месяцев!» — поделилась Ханна. 

На фото годовалая девочка позирует с надутыми губами, а ее голубые глаза просто сверкают. «Каждая минута — это новое выражение лица, слово или новая эмоция, все это хочется запечатлеть! Вот, например, так Адриана показывает, что она обиделась», — объяснила молодая мама. 

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05 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @offi_hanna, @pashuofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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