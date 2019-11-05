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«Как у некоторых вся квартира»: поклонники не оценили манеж маленькой дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых

Анастасия Тарасова вновь заставила фолловеров устроить бурю в комментариях, сама того не желая. На этот раз подписчики решили обсудить новый манеж годовалой Миланы, который больше напоминает огромную игровую площадку.
Милана Тарасова, Анастасия Тарасова

На днях Анастасия Тарасова поделилась снимками манежа годовалой Миланы. Новое «царство» девочки располагает всем необходимым, чтобы ребенок не заскучал. Здесь есть горка, всевозможные игрушки и даже бассейн с шариками. Неудивительно, что Анастасия спокойно оставляет наследницу в манеже, когда ей нужно отлучиться по домашним делам. 

Анастасия Тарасова, Милана Тарасова
«Очень здорово выручает, когда мне нужно время, чтобы приготовить завтрак/обед/ужин или просто выдохнуть. Милаша спокойно сидит и играет. Ну, как играет... Наводит беспорядок», — рассказала супруга футболиста.

Однако далеко не всем фолловерам Анастасии пришлась по душе новая «резиденция» Миланы. Одни посчитали, что горка может быть небезопасной для такого маленького ребенка. Другие же упрекнули Тарасову в том, что та слишком балует девочку, приобретая ей манеж размером с комнату в среднестатистической квартире.

«Хорошо когда есть столько свободного места чтобы поставить такую красоту», «То чувство, когда вся комната ребенка размером с этот манеж», «У вас манеж, как у некоторых вся квартира», — писали поклонники.

Добавим, что Анастасия Тарасова ждет второго ребенка. Она забеременела всего спустя десять месяцев после рождения дочери Миланы. Не так давно фолловеры осудили звездную маму за то, что она фотографируется в мини-платье в мороз.

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05 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Уже не знают, к чему придраться. У моих детей тоже были горки, качели, батуты, шведские стенки, домики, и бог знает что еще. Такие ограждения тоже были, это удобно для всех. Крохотный манеж я брала в ванную, спокойно мылась и дети меня видели.

  • Купили и купили. И че такого. То, что у них просторное жилье, что для кого то секрет был. Странные люди.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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