«Как у некоторых вся квартира»: поклонники не оценили манеж маленькой дочери Дмитрия и Анастасии Тарасовых

На днях Анастасия Тарасова поделилась снимками манежа годовалой Миланы. Новое «царство» девочки располагает всем необходимым, чтобы ребенок не заскучал. Здесь есть горка, всевозможные игрушки и даже бассейн с шариками. Неудивительно, что Анастасия спокойно оставляет наследницу в манеже, когда ей нужно отлучиться по домашним делам.
Однако далеко не всем фолловерам Анастасии пришлась по душе новая «резиденция» Миланы. Одни посчитали, что горка может быть небезопасной для такого маленького ребенка. Другие же упрекнули Тарасову в том, что та слишком балует девочку, приобретая ей манеж размером с комнату в среднестатистической квартире.
Добавим, что Анастасия Тарасова ждет второго ребенка. Она забеременела всего спустя десять месяцев после рождения дочери Миланы. Не так давно фолловеры осудили звездную маму за то, что она фотографируется в мини-платье в мороз.