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2-летний сын Собчак Платон трогательно поздравил маму с днем рождения

В честь 38-го дня рождения своей мамы Ксении Собчак 2-летний Платон прочитал трогательное стихотворение. Именинница поделилась самым главным поздравлением в своем Инстаграме. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

5 ноября Ксения Собчак, которой исполнилось 38 лет, похвасталась милым видео с сыном Платоном. Журналист показала, как малыш поздравил ее с днем рождения. Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана специально выучил стихотворение и зачитал его для мамы.

«Будь всегда-всегда красивой, нежной, ласковой, счастливой! Для меня ты идеал, всех достойна ты похвал», — поздравил маму Платон.

Конечно, Собчак растрогалась от таких слов сына (пусть и написанных не им). «Я очень-очень счастлива! Спасибо всем, кто к этому счастью причастен», — подписала видео Ксения.

Напомним, вскоре после полуночи Ксению с праздником поздравил ее новоиспеченный супруг Константин Богомолов. Он опубликовал в Инстаграме фото Собчак и подписал его: «Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения».

Ксения под фотографией оставила лаконичный комментарий: «Спасибо, мое солнце». Идеальные!

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05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Ксения Собчак

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Молодец какой, в два годика выучил такой большой стих. Сразу видно, что с ребёнком занимаются, только увы мама к воспитанию не причастна(

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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