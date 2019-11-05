2-летний сын Собчак Платон трогательно поздравил маму с днем рождения

В честь 38-го дня рождения своей мамы Ксении Собчак 2-летний Платон прочитал трогательное стихотворение. Именинница поделилась самым главным поздравлением в своем Инстаграме.

Ксения Собчак

5 ноября Ксения Собчак, которой исполнилось 38 лет, похвасталась милым видео с сыном Платоном. Журналист показала, как малыш поздравил ее с днем рождения. Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана специально выучил стихотворение и зачитал его для мамы.

«Будь всегда-всегда красивой, нежной, ласковой, счастливой! Для меня ты идеал, всех достойна ты похвал», — поздравил маму Платон.

Конечно, Собчак растрогалась от таких слов сына (пусть и написанных не им). «Я очень-очень счастлива! Спасибо всем, кто к этому счастью причастен», — подписала видео Ксения.

Напомним, вскоре после полуночи Ксению с праздником поздравил ее новоиспеченный супруг Константин Богомолов. Он опубликовал в Инстаграме фото Собчак и подписал его: «Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на нее. И они ужасно любят друг друга. С днем рождения».

Ксения под фотографией оставила лаконичный комментарий: «Спасибо, мое солнце». Идеальные!