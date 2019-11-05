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Оскар Кучера впервые показал 4-месячного сына и назвал его имя

В июле 2019 года 45-летний Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Спустя четыре месяца он впервые показал, как выглядит его сын, и рассказал фолловерам, как его зовут.

Жена Оскара Кучеры Юлия родила сына несколько месяцев назад в одной из клиник Майами. Выбор места, где на свет появится пятый ребенок Оскара, вызвал волну возмущений среди его подписчиков (мол, почему не в России?).

Телеведущему пришлось расставить все точки над i: «Роды выпали на конец июня, разгар школьных каникул, а детей у меня, напомню, целых четверо! А так как им нужно провести лето в хорошем климате и желательно на море, мы решили найти такое место, чтобы совместить и комфорт и безопасность родов, и создать идеальные условия для остальных детей. Иногда объяснение гораздо проще, чем вопрос», — заявил Кучера.

Малышу исполнилось четыре месяца, и Оскар с Юлией наконец-то решились показать его общественности, а также поведать, как они назвали малыша.

«Знакомьтесь, Марк Кучера», — подписал семейное фото Оскар. 

Напомним, Оскар и Юлия женаты уже 11 лет. Помимо новорожденного сына, девушка подарила артисту троих детей: сыновей Александра и Даниила и дочь Алисию. 

Еще одного ребенка, сына Александра, Оскару родила его бывшая супруга Майя. Рождение ребенка не спасло отношения пары и вскоре Кучера ушел от жены.

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05 ноября 2019
Текст Анна Балоян
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Оскар Кучера

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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