Оскар Кучера впервые показал 4-месячного сына и назвал его имя

В июле 2019 года 45-летний Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Спустя четыре месяца он впервые показал, как выглядит его сын, и рассказал фолловерам, как его зовут.

Жена Оскара Кучеры Юлия родила сына несколько месяцев назад в одной из клиник Майами. Выбор места, где на свет появится пятый ребенок Оскара, вызвал волну возмущений среди его подписчиков (мол, почему не в России?).

Телеведущему пришлось расставить все точки над i: «Роды выпали на конец июня, разгар школьных каникул, а детей у меня, напомню, целых четверо! А так как им нужно провести лето в хорошем климате и желательно на море, мы решили найти такое место, чтобы совместить и комфорт и безопасность родов, и создать идеальные условия для остальных детей. Иногда объяснение гораздо проще, чем вопрос», — заявил Кучера.

Малышу исполнилось четыре месяца, и Оскар с Юлией наконец-то решились показать его общественности, а также поведать, как они назвали малыша.

«Знакомьтесь, Марк Кучера», — подписал семейное фото Оскар.

Напомним, Оскар и Юлия женаты уже 11 лет. Помимо новорожденного сына, девушка подарила артисту троих детей: сыновей Александра и Даниила и дочь Алисию.

1 2 3 ... 10 Оскар Кучера раскрыл имя своего пятого ребенка

Еще одного ребенка, сына Александра, Оскару родила его бывшая супруга Майя. Рождение ребенка не спасло отношения пары и вскоре Кучера ушел от жены.