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29-летняя плюс-сайз-модель Искра Лоуренс ждет первенца

Модель плюс-сайз Искра Лоуренс скоро станет мамой. Девушка объявила в Инстаграме о беременности и рассказала, что родит уже в апреле следующего года. 

Манекенщица Искра Лоуренс беременна от своего возлюбленного Филипа Пейна, с которым встречается чуть больше года. Радостную новость девушка рассказала в своем Инстаграме, опубликовав фото, на котором держит тест на беременность, а Филип обнимает и целует ее.

«Это уже не мы вдвоем, скоро мы станем семьей из трех человек. Когда Филип выбежал из дома и купил шесть пачек тестов, которые могут определить беременность на раннем сроке, наши жизни изменились навсегда», — рассказала Искра подписчикам, добавив, что сейчас она на 17-й неделе беременности. 

«Не могу дождаться, чтобы рассказать вам, какими были последние четыре месяца моей жизни. Я никогда не была в таком восторге от скорой встречи с кем-то и абсолютно влюблена в свой животик», — заявила счастливая модель.

Также Лоуренс решила помочь одной из подписчиц, которая тоже ожидает появления на свет ребенка, так что вскоре модель проведет розыгрыш, главным призом которого станет вознаграждение в 10 тысяч долларов. Эти деньги должны помочь девушке в трудной жизненной ситуации. Модель пообещала опубликовать подробности совсем скоро.

Искра и Филип познакомились в прошлом феврале на премии «Грэмми», а встречаться начали спустя 8 месяцев близкого общения. О том, что ее сердце несвободно, Лоуренс объявила в мае этого года.

Поздравляем модель и желаем ей приятной беременности и легких родов!

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06 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @iskra, @philipapayne/Instagram
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Искра Лоуренс

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Гармоничная пара, такие девушки достойны именно таких мужчин, и наоборот. Смотрятся отлично.

  • Такие счастливые))

  • Какая же она красивая!!!

  • Чота как-то уж слишком пафосно

  • Гость

    Какая же она красивая!!!

    Ну в каком месте ожирение может быть красивым? Я не сторонница Мироненко, с ее культом 40-го размера, но размер 50+ для молодой здоровой женщины - явный перебор. Как-бы не кричали про бодипозитив. Посмотреть бы на нее без фотошопа.

  • Фотаться с тестом, на который ... - очень романтично ))) Узи и видео с родов в студию !!!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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