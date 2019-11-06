29-летняя плюс-сайз-модель Искра Лоуренс ждет первенца

Модель плюс-сайз Искра Лоуренс скоро станет мамой. Девушка объявила в Инстаграме о беременности и рассказала, что родит уже в апреле следующего года.

Манекенщица Искра Лоуренс беременна от своего возлюбленного Филипа Пейна, с которым встречается чуть больше года. Радостную новость девушка рассказала в своем Инстаграме, опубликовав фото, на котором держит тест на беременность, а Филип обнимает и целует ее.

«Это уже не мы вдвоем, скоро мы станем семьей из трех человек. Когда Филип выбежал из дома и купил шесть пачек тестов, которые могут определить беременность на раннем сроке, наши жизни изменились навсегда», — рассказала Искра подписчикам, добавив, что сейчас она на 17-й неделе беременности.

«Не могу дождаться, чтобы рассказать вам, какими были последние четыре месяца моей жизни. Я никогда не была в таком восторге от скорой встречи с кем-то и абсолютно влюблена в свой животик», — заявила счастливая модель.

Также Лоуренс решила помочь одной из подписчиц, которая тоже ожидает появления на свет ребенка, так что вскоре модель проведет розыгрыш, главным призом которого станет вознаграждение в 10 тысяч долларов. Эти деньги должны помочь девушке в трудной жизненной ситуации. Модель пообещала опубликовать подробности совсем скоро.

Искра и Филип познакомились в прошлом феврале на премии «Грэмми», а встречаться начали спустя 8 месяцев близкого общения. О том, что ее сердце несвободно, Лоуренс объявила в мае этого года.



Поздравляем модель и желаем ей приятной беременности и легких родов!