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«Дам фору молодым девкам!»: 69-летняя Надежда Бабкина рассказала об отношениях с 39-летним супругом

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 16 лет. В недавнем интервью пара поделилась подробностями своей семейной жизни. Певица заявила, что ни в чем не уступает молодым девушкам, а Евгений объяснил, почему они откладывают свадьбу.
Надежда Бабкина, Евгений Гор
Надежда Бабкина и Евгений Гор

Когда Надежда Бабкина пришла на интервью с журналистом «СтарХит», ей было необходимо переодеться. Интервьюер предложил певице место за ширмой, уверив, что ее никто не увидит, и получил неожиданный ответ: «А мне стесняться нечего. Тело у меня подтянутое, в самом соку».

69-летняя Надежда Георгиевна призналась, что в начале отношений с Евгением очень переживала, что скажут люди, но в какой-то момент поняла: «С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!».

Надежда Бабкина, Евгений Гор
Евгений Гор и Надежда Бабкина

«Мы наслаждаемся идиллией», — сказал Евгений. Супруги всегда поддерживают друг друга в сложных ситуациях и понимают друг друга с полуслова.

Надежда Бабкина, Евгений Гор
Евгений Гор и Надежда Бабкина

Бабкина разоткровенничалась и сообщила, что ревнует молодого мужа, а он, зная об этом, нередко ее провоцирует. Певица рассказала, что иногда предлагает Евгению найти молодую невесту, но тот отвечает: «С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!». «И действительно дам, пока есть силы», — добавила Надежда Георгиевна.

  • Надежда Бабкина, Евгений Гор
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    Надежда Бабкина и Евгений Гор дали откровенное интервью, в котором поделились подробностями своей семейной жизни
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На вопрос, почему пара до сих пор не расписана, Евгений Гор дал исчерпывающий ответ: «Штамп в паспорте, на мой взгляд, — формальность, а для меня это еще ответ на обвинения, что женился из-за денег и недвижимости. Знайте, ни от кого требовать ничего не могу, да и, собственно, никогда не хотел».

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06 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeni_gor, @ngbabkina/Instagram, PhotoXPress.ru
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Надежда Бабкина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну да, ну да, Лолита М. примерно то же самое говорила...🙄

  • Женщина молодец, живет так, как ей нравится и ни на кого и ни на что не обращает внимание. Это и называется "творец своей судьбы". Браво!

  • Не верю я в их любовь. А сказать они могут много чего.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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