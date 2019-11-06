«Дам фору молодым девкам!»: 69-летняя Надежда Бабкина рассказала об отношениях с 39-летним супругом

Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 16 лет. В недавнем интервью пара поделилась подробностями своей семейной жизни. Певица заявила, что ни в чем не уступает молодым девушкам, а Евгений объяснил, почему они откладывают свадьбу.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Когда Надежда Бабкина пришла на интервью с журналистом «СтарХит», ей было необходимо переодеться. Интервьюер предложил певице место за ширмой, уверив, что ее никто не увидит, и получил неожиданный ответ: «А мне стесняться нечего. Тело у меня подтянутое, в самом соку».

69-летняя Надежда Георгиевна призналась, что в начале отношений с Евгением очень переживала, что скажут люди, но в какой-то момент поняла: «С какой стати должна оглядываться на других? Это моя жизнь!».

Евгений Гор и Надежда Бабкина

«Мы наслаждаемся идиллией», — сказал Евгений. Супруги всегда поддерживают друг друга в сложных ситуациях и понимают друг друга с полуслова.

Евгений Гор и Надежда Бабкина

Бабкина разоткровенничалась и сообщила, что ревнует молодого мужа, а он, зная об этом, нередко ее провоцирует. Певица рассказала, что иногда предлагает Евгению найти молодую невесту, но тот отвечает: «С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Еще фору им дашь!». «И действительно дам, пока есть силы», — добавила Надежда Георгиевна.

1 2 3 ... 9 Надежда Бабкина и Евгений Гор дали откровенное интервью, в котором поделились подробностями своей семейной жизни

На вопрос, почему пара до сих пор не расписана, Евгений Гор дал исчерпывающий ответ: «Штамп в паспорте, на мой взгляд, — формальность, а для меня это еще ответ на обвинения, что женился из-за денег и недвижимости. Знайте, ни от кого требовать ничего не могу, да и, собственно, никогда не хотел».