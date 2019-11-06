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Инсайдер: Меган Маркл рассказала друзьям, где будет рожать второго ребенка

Источник, близкий к окружению герцогини, утверждает, что известная нарушительница старинных традиций Меган Маркл не хочет, чтобы ее второй ребенок появился на свет в Великобритании. Рожать супруга принца Гарри намеревается в другой стране, и никто ее не остановит!
принц Гарри, Меган Маркл

Если верить британскому OK!, Меган и Гарри мечтают о появлении второго ребенка. Более того, их намерения вполне серьезны и уже вышли за рамки простых желаний. Герцогиня вовсю планирует беременность.

Меган Маркл, принц Гарри

При этом, по словам человека, близкого к окружению Меган, она собирается уехать из Великобритании и провести последние месяцы беременности за океаном. На родине герцогиня ощущает себя комфортнее. Кроме того, в США она сможет чаще проводить время с матерью, по которой очень скучает. 

«Меган уже рассказала друзьям, что хотела бы рожать в Лос-Анджелесе, где сама появилась на свет и выросла. Она говорила, что во время беременности в Великобритании чувствовала себя крайне неуютно и одиноко без друзей и семьи», — сообщил инсайдер.

В желании Маркл уехать нет ничего удивительного — слухи о том, что герцогине непросто, ходят уже давно. А в документальном фильме о путешествии по Южной Африке Меган и сама, едва не плача, рассказала, как настрадалась от журналистов и общественности во время беременности

Возможно, Меган считает, что американские СМИ, которые относятся к ней с большим пиететом (хоть и не всегда), не станут постоянно критиковать ее во время беременности, как это делали их британские коллеги. Ради того, чтобы не чувствовать постоянной тревоги и поменьше переживать, будучи в интересном положении, Маркл готова в очередной раз навлечь на себя недовольство царственных родственников супруга.

«Ей бы хотелось все поменять во второй раз. Она готова нарушить традицию ради своего счастья, пусть это и выведет многих из себя», — добавил аноним.

Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая 2019 года. Арчи Харрисон появился на свет в одном из элитных госпиталей Лондона. 

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06 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Нормальное желание рожать там, где хочется. Это просто место комфорта. Да и младенцам на океане куда полезнее, чем в сыром Лондоне . Как родит - вернется.

  • Рано планирует. Ещё года два будет не рожать, я астролог, помяните мое слово. До 2022 года могут быть неудачные беременности, второго ребенка пока не предвидится.

  • Давай, Меган, приезжай рожать к нам, в Россию. В лучшем виде и родишь. Семью, друзей привози, маму, папу не забудь, всех сестер и братьев. Как раз и помиритесь. Фоток наделаете, кино снимем, у нас весело.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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