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«Это на его совести»: Наташа Королева рассказала, как несколько лет назад потеряла ребенка на 3 месяце беременности

Поклонники всегда недоумевали, почему Тарзан и Наташа Королева, семейный стаж которых насчитывает 16 лет, не решаются завести второго ребенка. Недавно певица призналась, что на самом деле они с супругом планировали стать родителями еще раз — в 2015-м она даже носила малыша под сердцем...
Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева
Тарзан и Наташа Королева

Мало кто из знаменитостей останавливается только на одном ребенке — ведь для воспитания малыша, а то и нескольких, у них есть все возможности. Однако у Сергея Глушко и Наташи Королевой лишь 17-летний сын Архип, которого они просто обожают.

Недавно певица стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В беседе с ведущим звезда призналась, что они с Тарзаном всегда хотели иметь двоих детей. 

В программе Наташа поведала то, о чем раньше никогда не говорила. Оказывается, в 2015-м звезда была беременна!

Увы, Королевой так и не суждено было стать матерью во второй раз. По словам артистки, тогда у нее случился тяжелейший стресс на фоне скандала с интимными фотографиями, и она потеряла малыша. 

Вячеслав Манучаров, Наташа Королева
Вячеслав Манучаров и Наташа Королева на съемках программы «Эмпатия Манучи»

Напомним, в начале 2010-х хакерам удалось достать из личного архива Королевой и Тарзана их снимки сексуального содержания. Сначала злоумышленники шантажировали звездную пару, а в 2015 году продали фотографии одному изданию.

Тогда супругам удалось защитить свою честь и добиться моральной компенсации от «желтых» СМИ.  «Но как только мы выиграли все эти суды, пошла вторая волна. Тут вышел на арену товарищ Милонов», — вспоминает знаменитость.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов известен своими жесткими взглядами в вопросах сексуального воспитания и семьи. Тогда представитель власти развернул целую войну против Королевой, требуя лишить ее звания Заслуженной артистки России за развратное поведение. 

Именно в тот жуткий момент Королева находилась на третьем месяце беременности. «Все было хорошо, уже билось сердце... Тогда меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что что-то произошло. В этот момент жить уже не хотелось. Тот нерожденный ребенок — он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила… Это было трудное испытание, трудное очень…» — со слезами на глазах рассказала Наташа. 

Певица призналась, что вторая беременность была для них с Тарзаном невероятно долгожданной. Долгие годы у артистов не получалось завести еще одного малыша. «Столько лет мы шли к этому. Хотелось всегда второго ребенка. Что мы только не делали! Я и подсаживала (эмбрионов — прим. Woman.ru) — не получалось. Трубы смотрели, чистили... Вроде бы все нормально, но не происходит. Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье!» — с грустью вспомнила звезда. 

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06 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @koroleva_star/Instagram
Теги

Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан), Вячеслав Манучаров

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Наташенька, искренне сочувствую.

  • Очень жаль,но не нужно свои интимные фотографии хранить там,где их могут украсть.Лучше вообще таких фото не делать,а Милонов и сам целомудрием не отличается,судя по количеству детей,секс он очень любит.

  • Да, помню эту истортю, до сих пор ходят фото их интимные по сети. Ужасно.😱

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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