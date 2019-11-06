Шэрон Стоун впервые вышла в свет в сопровождении 19-летнего сына

5 ноября в Мадриде состоялась третья церемония вручения премии журнала Harper's Bazaar. В столицу Испании 61-летняя Шэрон Стоун приехала с юным кавалером.

Шэрон Стоун

61-летняя Шэрон Стоун появилась на ковровой дорожке в черном брючном костюме с огромной белой деталью, напоминающей цветок. Актриса собрала волосы в хвост и предпочла неброский макияж.

Рон Бронштейн и Шэрон Стоун

Компанию звездной маме составил ее старший сын Рон Бронштейн. 19-летний парень выбрал классический черный костюм и рубашку в тон. Отличный монохромный выход мамы с сыном!

Рон Бронштейн и Шэрон Стоун

Стоун усыновила Рона в 2000 году вместе со своим бывшим мужем Филом Бронштейном. После бракоразводного процесса Фил получил опеку над Роном, однако мальчик захотел остаться с матерью.



1 2 3 ... 9 Шэрон Стоун впервые взяла сына на светское мероприятие

Появление Рона на светском мероприятии удивило поклонников звезды: обычно Шэрон не вовлекает посторонних в подробности личной жизни и крайне редко появляется на публике с детьми.