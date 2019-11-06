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Шэрон Стоун впервые вышла в свет в сопровождении 19-летнего сына

5 ноября в Мадриде состоялась третья церемония вручения премии журнала Harper's Bazaar. В столицу Испании 61-летняя Шэрон Стоун приехала с юным кавалером. 
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун

61-летняя Шэрон Стоун появилась на ковровой дорожке в черном брючном костюме с огромной белой деталью, напоминающей цветок. Актриса собрала волосы в хвост и предпочла неброский макияж. 

Рон Бронштейн, Шэрон Стоун
Рон Бронштейн и Шэрон Стоун

Компанию звездной маме составил ее старший сын Рон Бронштейн. 19-летний парень выбрал классический черный костюм и рубашку в тон. Отличный монохромный выход мамы с сыном!

Рон Бронштейн, Шэрон Стоун
Рон Бронштейн и Шэрон Стоун

Стоун усыновила Рона в 2000 году вместе со своим бывшим мужем Филом Бронштейном. После бракоразводного процесса Фил получил опеку над Роном, однако мальчик захотел остаться с матерью. 

Появление Рона на светском мероприятии удивило поклонников звезды: обычно Шэрон не вовлекает посторонних в подробности личной жизни и крайне редко появляется на публике с детьми.

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06 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Шэрон Стоун

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Шикарно выглядит Шерон,только не пойму,как-то она изменилась.Не постарела,а именно изменилась.Сама на себя не похожа

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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