«Можно дать леща»: интервью Дмитрия Тарасова косвенно подтвердило слова Ольги Бузовой о домашнем насилии?

Ольга Бузова дала интервью, в котором рассказала о домашнем насилии, не называя имен. Спустя сутки в Сети появилось интервью Дмитрия Тарасова, в котором он высказал свое мнение по поводу того, когда можно поднимать руку на женщину.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

На днях Ольга Бузова дала очень личное и откровенное интервью «Комсомольской правде», в котором поговорила об очень важной теме — о домашнем насилии.



Ольга призналась, что не по наслышке знает, что это такое: оказывается, телеведущая сама с этим столкнулась. «Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», — сказала Ольга, не называя имен.





Дмитрий и Анастасия Тарасовы

В этот же день в Сети был опубликован новый выпуск шоу рэпера T-killah, героями которого стали Дмитрий и Анастасия Тарасовы. В конце октября компания посетила детский дом. Всю поездку они снимали на камеру.

Разговор в машине зашел о беременности и о том, как в это время меняется характер девушки. Тарасова такое положение дел (а также гормонов и природы) явно не устраивает, поскольку он очень эмоционально заявил дословно следующее:

«Контролируйте свои эмоции! Все от головы идет! Есть предел! Есть красная зона, в которую женщина заходить не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, она может вообще сразу леща получить, я считаю».

1 2 3 ... 8 Ольга Бузова заявила, что на себе почувствовала, что такое домашнее насилие

Анастасии Тарасовой, сидевшей на заднем сидении в момент, когда ее благоверный произносил эту яростную речь, было максимально некомфортно. В комментариях ей уже посочувствовали, припомнив еще одну достойную фразу Тарасова о том, что «женщина — это дополнение к мужчине», сказанную несколькими минутами раньше.

Анастасия, напомним, сейчас беременна вторым ребенком от Дмитрия. Первую дочь Милану Тарасова родила в июле прошлого года.