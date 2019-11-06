«Можно дать леща»: интервью Дмитрия Тарасова косвенно подтвердило слова Ольги Бузовой о домашнем насилии?

На днях Ольга Бузова дала очень личное и откровенное интервью «Комсомольской правде», в котором поговорила об очень важной теме — о домашнем насилии.
Ольга призналась, что не по наслышке знает, что это такое: оказывается, телеведущая сама с этим столкнулась. «Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», — сказала Ольга, не называя имен.
В этот же день в Сети был опубликован новый выпуск шоу рэпера T-killah, героями которого стали Дмитрий и Анастасия Тарасовы. В конце октября компания посетила детский дом. Всю поездку они снимали на камеру.
Разговор в машине зашел о беременности и о том, как в это время меняется характер девушки. Тарасова такое положение дел (а также гормонов и природы) явно не устраивает, поскольку он очень эмоционально заявил дословно следующее:
Анастасии Тарасовой, сидевшей на заднем сидении в момент, когда ее благоверный произносил эту яростную речь, было максимально некомфортно. В комментариях ей уже посочувствовали, припомнив еще одну достойную фразу Тарасова о том, что «женщина — это дополнение к мужчине», сказанную несколькими минутами раньше.
Анастасия, напомним, сейчас беременна вторым ребенком от Дмитрия. Первую дочь Милану Тарасова родила в июле прошлого года.