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«Можно дать леща»: интервью Дмитрия Тарасова косвенно подтвердило слова Ольги Бузовой о домашнем насилии?

Ольга Бузова дала интервью, в котором рассказала о домашнем насилии, не называя имен. Спустя сутки в Сети появилось интервью Дмитрия Тарасова, в котором он высказал свое мнение по поводу того, когда можно поднимать руку на женщину.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

На днях Ольга Бузова дала очень личное и откровенное интервью «Комсомольской правде», в котором поговорила об очень важной теме — о домашнем насилии.

Ольга призналась, что не по наслышке знает, что это такое: оказывается, телеведущая сама с этим столкнулась. «Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», — сказала Ольга, не называя имен.


Дмитрий и Анастасия Тарасовы
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

В этот же день в Сети был опубликован новый выпуск шоу рэпера T-killah, героями которого стали Дмитрий и Анастасия Тарасовы. В конце октября компания посетила детский дом. Всю поездку они снимали на камеру. 

Разговор в машине зашел о беременности и о том, как в это время меняется характер девушки. Тарасова такое положение дел (а также гормонов и природы) явно не устраивает, поскольку он очень эмоционально заявил дословно следующее:

«Контролируйте свои эмоции! Все от головы идет! Есть предел! Есть красная зона, в которую женщина заходить не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, она может вообще сразу леща получить, я считаю».
  • Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов
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    Ольга Бузова заявила, что на себе почувствовала, что такое домашнее насилие
    Смотреть галерею

Анастасии Тарасовой, сидевшей на заднем сидении в момент, когда ее благоверный произносил эту яростную речь, было максимально некомфортно. В комментариях ей уже посочувствовали, припомнив еще одну достойную фразу Тарасова о том, что «женщина — это дополнение к мужчине», сказанную несколькими минутами раньше.

Анастасия, напомним, сейчас беременна вторым ребенком от Дмитрия. Первую дочь Милану Тарасова родила в июле прошлого года.

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06 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

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24 комментария Добавить комментарий
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  • А я то думаю что Настька все время беременная...

  • Да походу, она таким образом защищается от него))

  • О да. Димон в той передаче просто страшен своими высказываниями. И про лещей, и жениться его заставили, чтоб ребенка не удочерять, и показал, как он стонет при оргазме с чужой девушкой. Жду комментариев от родственников Насти. "Настя красивая, и Диме льстит, что рядом с ним такая женщина". Все это уже невесело.

  • Такая миленькая была Бузова на первой фотографии с Тарасовым. Вот ни одну женщину ещё филеры, нарисованные широкие брови и накачанные губы не украсили.

  • Да вы что,он же "пошутил"

  • Титаник тонет

  • Хватит притягивать. Вспомните- моймоя, тарабузики. Он был капитан команды, она после Дома 2, он ее отмывал, в круг жен футболеров ввел. Бузова висла на нем, ее же на стадионах юодельщики позорили. Не про него она ляпнула, хайп ловит и пускай еще раз раскажет , как ее из дома мать выгоняла и про любовника, который ее лупил, после чего она на Дом 2 смылась. Овца,****. Я за справедливость, нечего навешивать без называния фамилий, ярлыки. *** бабская месть и ловля хайпа с подачи директора, программу новую готовить будут о побитой бабе.

  • Такое гнусное интервью, гнусное отношение к женщинам. Мат перемат при жене, пошлые откровения, сказал, что не хотел жениться, но пришлось.

  • Гость

    Титаник тонет

    Нужна подпитка. Залы клубов за 3 тыс руб в уездных городах, где зарплата 25 тыс ,не собираются(

  • Скажите пожалуйста, если он куда то Бузову ,, ввел,, где все его друзья, к кому он ввел. Где они. Остался текила который его подставляет. Все.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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