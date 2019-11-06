76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Из-за этого 76-летнюю легенду французского кинематографа экстренно госпитализировали в одну из клиник.
О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев. По их словам, все обошлось без серьезных последствий, а причиной резкого ухудшения самочувствия стал слишком загруженный график актрисы.
Напомним, широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года.
В 2002-м Денев снялась в фильме Франсуа Озона «8 женщин».
В прошлом году актриса выступила в защиту прав мужчин, осудив кампанию #MeToo, но позже извинилась за свои слова. Актриса, правда, уточнила, что продолжает придерживаться своей позиции, но выступает против «менталитета стаи».