76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

6 ноября стало известно, что Катрин Денев экстренно госпитализировали. Чуть позже родные объявили, с каким диагнозом французская актриса оказалась в госпитале.

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Из-за этого 76-летнюю легенду французского кинематографа экстренно госпитализировали в одну из клиник.

Ишемический инсульт — это острое состояние, при котором возникает нарушение мозгового кровообращения.

О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев. По их словам, все обошлось без серьезных последствий, а причиной резкого ухудшения самочувствия стал слишком загруженный график актрисы.

Напомним, широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года.



В 2002-м Денев снялась в фильме Франсуа Озона «8 женщин».



В прошлом году актриса выступила в защиту прав мужчин, осудив кампанию #MeToo, но позже извинилась за свои слова. Актриса, правда, уточнила, что продолжает придерживаться своей позиции, но выступает против «менталитета стаи».

