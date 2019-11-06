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76-летняя Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

6 ноября стало известно, что Катрин Денев экстренно госпитализировали. Чуть позже родные объявили, с каким диагнозом французская актриса оказалась в госпитале.

Актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Из-за этого 76-летнюю легенду французского кинематографа экстренно госпитализировали в одну из клиник.

Ишемический инсульт — это острое состояние, при котором возникает нарушение мозгового кровообращения.

О диагностированном заболевании агентству «Франс Пресс» рассказали родные Денев. По их словам, все обошлось без серьезных последствий, а причиной резкого ухудшения самочувствия стал слишком загруженный график актрисы.

Напомним, широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики» 1964 года.

В 2002-м Денев снялась в фильме Франсуа Озона «8 женщин».

В прошлом году актриса выступила в защиту прав мужчин, осудив кампанию #MeToo, но позже извинилась за свои слова. Актриса, правда, уточнила, что продолжает придерживаться своей позиции, но выступает против «менталитета стаи».

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06 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Катрин Денев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • желаю поправиться прекрасной женщине

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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