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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе средств на лечение актрисы

На днях в Сети появилась информация о том, что фигуристка Татьяна Навка собирает средства на лечение Анастасии Заворотнюк. Семья звезды «Моей прекрасной няни» это категорически опровергает.
Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

В начале ноября Татьяна Навка подтвердила, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. На официальном сайте ее «детища» — ледового шоу «Руслан и Людмила» — появилось официальное заявление и объявление о сборе денег.

«Коллектив компании ''Navka Show'' выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу ''Руслан и Людмила'' и ''Аленький цветочек'' Петру Чернышеву, и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», — сообщила Навка.

Татьяна Навка
Татьяна Навка

Жена Дмитрия Пескова отметила, что хочет оказать помощь Петру и Анастасии в это непростое время. «Компания ''Navka Show'' приняла решение передать все средства от показа спектакля ''Аленький цветочек'' в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями», — говорится на официальном сайте.

После этого в Сети появилась информация и о том, что все неравнодушные в принципе могут перечислить свои деньги на лечение Анастасии, как это было несколько лет назад в случае с Жанной Фриске. Однако семья «прекрасной няни» это категорически отрицает.

  • Анастасия Заворотнюк
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    Татьяна Навка хочет передать все средства от продажи билетов на шоу 10 ноября передать семье Анастасии Заворотнюк
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«Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте», — говорится на официальной странице, посвященной болезни Анастасии.

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07 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk, @tatiana_navka/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Татьяна Навка

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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