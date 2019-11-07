«Сам не свой»: семья принца Гарри переживает, что у него может быть депрессия

Казалось бы, принц Гарри должен быть счастлив и доволен жизнью: он недавно женился, впервые стал отцом, много путешествует по миру. Но не тут-то было. Говорят, что он в депрессии.

Меган Маркл и принц Гарри

Неравнодушный инсайдер сообщил на днях порталу Express.co.uk, что с принцем Гарри творится неладное: он перестал интересоваться хоть чем-нибудь, подавлен и вообще ходит сам не свой.

Британские СМИ утверждают, что причиной такой резкой смены настроения монаршей особы стало интервью его жены Меган Маркл, в котором она призналась — ей очень тяжело жить в Англии под постоянным вниманием таблоидов.

Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что Гарри даже задумывается: не переехать ли ему с семьей в США, отказавшись от своего монаршего титула? Если рыжеволосый принц решится на такой серьезный шаг, то он фактически поставит себя на место Меган — та тоже оставила всю свою прежнюю жизнь за бортом и переехала в Лондон, где у нее не было ни родственников, ни друзей.

Мисс Левин отметила: «Мне сообщили, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за Гарри. У него вполне вероятно могла начаться депрессия».

Мы Меган понимаем: даже учитывая то, что в «прошлой жизни» она была актрисой, папарацци и таблоиды никогда так не отслеживали каждый ее шаг. А уж о количестве скандалов, в которые попала герцогиня Сассекская за последнее время, не стоит и говорить.

Возможно, решение переехать в США, оставив свои монаршие обязанности, станет лучшим решением, если Меган и Гарри хотят сохранить свою семью.