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«Сам не свой»: семья принца Гарри переживает, что у него может быть депрессия

Казалось бы, принц Гарри должен быть счастлив и доволен жизнью: он недавно женился, впервые стал отцом, много путешествует по миру. Но не тут-то было. Говорят, что он в депрессии.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Неравнодушный инсайдер сообщил на днях порталу Express.co.uk, что с принцем Гарри творится неладное: он перестал интересоваться хоть чем-нибудь, подавлен и вообще ходит сам не свой. 

Британские СМИ утверждают, что причиной такой резкой смены настроения монаршей особы стало интервью его жены Меган Маркл, в котором она призналась — ей очень тяжело жить в Англии под постоянным вниманием таблоидов.

Меган Маркл, принц Гарри

Королевский эксперт Анжела Левин заявила, что Гарри даже задумывается: не переехать ли ему с семьей в США, отказавшись от своего монаршего титула? Если рыжеволосый принц решится на такой серьезный шаг, то он фактически поставит себя на место Меган — та тоже оставила всю свою прежнюю жизнь за бортом и переехала в Лондон, где у нее не было ни родственников, ни друзей.

Мисс Левин отметила: «Мне сообщили, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за Гарри. У него вполне вероятно могла начаться депрессия».

Мы Меган понимаем: даже учитывая то, что в «прошлой жизни» она была актрисой, папарацци и таблоиды никогда так не отслеживали каждый ее шаг. А уж о количестве скандалов, в которые попала герцогиня Сассекская за последнее время, не стоит и говорить. 

Возможно, решение переехать в США, оставив свои монаршие обязанности, станет лучшим решением, если Меган и Гарри хотят сохранить свою семью.

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07 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Гарри ничего не потеряет переехав. У брата семеро по лавкам и он его всегда цепляет. Отец с женой, не до сына. А у Гарри любимая жена, ребенок переехать в хороший климат - замечательно. Тем более, он любит вечеринки, в штатах ему будет хорошо.

  • Учитывая нестабильную психику и склонность к депрессиям его матери, неудивительно. Такие люди от всего впадают в расстройство. Их бы на зарплату 15 тысяч в ипотечную квартиру, посмотрели бы на их нытье

  • Гость

    Учитывая вашу нестабильную психику неудивительны ваши нападки на счастливого отца, сияюшего на всех фото и видео.

    +1

  • Вот уж у кого не бывает депрессий в этой семье, так это у Гарри. Моторчик, генератор позитива, за что любим всеми.

  • По первому комменту можно подумать, что Гарри 15 лет. У брата "семеро по лавкам"(трое воспитанных детей), 70-летнему отцу "не до сына", сыну под 40 при этом. Гарри разочарован семейной жизнью, скорее, долго холостым просидел, беременность жены сразу после свадьбы(возраст, тянуть нельзя). Подурнела Меган после родов, стала обыкновенной. Не было "медового периода".

  • Работать надо пойти и ему, и жене. И на хлеб зарабатывать, а не шиковать. И некогда будет о депрессии думать.

  • Говорят, что кур доят.По фоткам не скажешь.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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