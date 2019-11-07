«Девочки получаются шикарные»: Оксана Самойлова ответила тем, кто пытается угадать пол ее четвертого ребенка

После того, как Джиган и Оксана Самойлова объявили о скором прибавлении в семействе, пользователи Сети тут же принялись «делать ставки» на пол будущего наследника. Долгожданный мальчик или девочка... в четвертый раз? Похоже, звездная мама с юмором относится к спорам, которые ведутся в ее Инстаграме.

Оксана Самойлова и Джиган давно мечтали о сыне и признавались, что в их «банду» требуется как минимум еще один мужчина. Звездные родители, разумеется, без ума от своих дочерей и любят их очень сильно, но при этом не оставляют попыток родить мальчика.



В комментариях к семейным фотографиям Джигана и Оксаны фолловеры часто пишут: «Вам бы пацана еще», «Парня не хватает», «Давайте уже сына». Кажется, подписчики переживают за пол потенциального наследника куда больше, чем сами звездные родители.

6 ноября Оксана Самойлова поделилась радостной новостью: в скором времени она в четвертый раз станет мамой. Фолловеры, не успев поздравить бизнес-вуман, принялись строить предположения. Они чуть ли не с транспортиром изучали форму живота Оксаны, пытались рассмотреть пупок и со знанием дела анализировали цвет лица и состояние волос — похорошела беременная или нет?



Многие пришли к выводу, что у пары будет мальчик. Кто-то доверился приметам, другие сослались на теорию вероятности, а третьи и вовсе обратили внимание на эмодзи-сердце синего цвета, которое добавила Оксана к своему «беременному» посту.

Ариела, Майя, Лея

Утром 7 ноября многодетная мама отреагировала на все эти споры и обсуждения. Она опубликовала пост, который еще больше запутал пользователей Сети.



«Знаю, что всех больше всего волнует самый главный вопрос: ''Кто будет? Девочка или мальчик?''. Кажется, в нашей ситуации это реально важно. Скажу только одно: живот у меня абсолютно такой же формы, как и всегда, поэтому все гадания приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие 3 раза», — поделилась Оксана.

1 2 3 ... 11 Оксана Самойлова призналась, что в скором времени родит четвертого ребенка

Знаменитость сообщила, что во время четвертой беременности старается не налегать на сладкое и углеводы и держать себя в форме. При этом пожаловалась на неуемный аппетит: «Приходится помогать своему организму. А хочется, как обычно, сладкого и углеводов. Отекаю тоже, как всегда».



В завершении своего обращения к подписчикам Самойлова добавила: «Получилось то, что получилось. Кстати, девочки у нас получаются шикарные». Похоже, звездная мама решила окончательно запутать своих фолловеров!