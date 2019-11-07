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«Девочки получаются шикарные»: Оксана Самойлова ответила тем, кто пытается угадать пол ее четвертого ребенка

После того, как Джиган и Оксана Самойлова объявили о скором прибавлении в семействе, пользователи Сети тут же принялись «делать ставки» на пол будущего наследника. Долгожданный мальчик или девочка... в четвертый раз? Похоже, звездная мама с юмором относится к спорам, которые ведутся в ее Инстаграме.

Оксана Самойлова и Джиган давно мечтали о сыне и признавались, что в их «банду» требуется как минимум еще один мужчина. Звездные родители, разумеется, без ума от своих дочерей и любят их очень сильно, но при этом не оставляют попыток родить мальчика.

В комментариях к семейным фотографиям Джигана и Оксаны фолловеры часто пишут: «Вам бы пацана еще», «Парня не хватает», «Давайте уже сына». Кажется, подписчики переживают за пол потенциального наследника куда больше, чем сами звездные родители.

6 ноября Оксана Самойлова поделилась радостной новостью: в скором времени она в четвертый раз станет мамой. Фолловеры, не успев поздравить бизнес-вуман, принялись строить предположения. Они чуть ли не с транспортиром изучали форму живота Оксаны, пытались рассмотреть пупок и со знанием дела анализировали цвет лица и состояние волос — похорошела беременная или нет?

Многие пришли к выводу, что у пары будет мальчик. Кто-то доверился приметам, другие сослались на теорию вероятности, а третьи и вовсе обратили внимание на эмодзи-сердце синего цвета, которое добавила Оксана к своему «беременному» посту. 

Ариела, Майя, Лея 
Ариела, Майя, Лея 

Утром 7 ноября многодетная мама отреагировала на все эти споры и обсуждения. Она опубликовала пост, который еще больше запутал пользователей Сети.

«Знаю, что всех больше всего волнует самый главный вопрос: ''Кто будет? Девочка или мальчик?''. Кажется, в нашей ситуации это реально важно. Скажу только одно: живот у меня абсолютно такой же формы, как и всегда, поэтому все гадания приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие 3 раза», — поделилась Оксана. 

  • Оксана Самойлова
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    Оксана Самойлова призналась, что в скором времени родит четвертого ребенка
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Знаменитость сообщила, что во время четвертой беременности старается не налегать на сладкое и углеводы и держать себя в форме. При этом пожаловалась на неуемный аппетит: «Приходится помогать своему организму. А хочется, как обычно, сладкого и углеводов. Отекаю тоже, как всегда». 

В завершении своего обращения к подписчикам Самойлова добавила: «Получилось то, что получилось. Кстати, девочки у нас получаются шикарные». Похоже, звездная мама решила окончательно запутать своих фолловеров! 

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07 ноября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и прекрасно!! пусть растут умными, добрыми и счастливыми!

  • ха! неужели снова девочка?)))

  • Если и впрям шикарные,то зачем так нещадно их фотошопить?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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