Валерию Гай Германику поздравляют с рождением третьего ребенка

35-летняя Валерия Гай Германика считается одной из самых скрытных отечественных знаменитостей. Она практически не делится подробностями своей личной жизни, так что поклонникам приходится добывать информацию о режиссере чуть ли не по крупицам и строить всевозможные предположения.
6 ноября Гай Германика опубликовала две любопытные инстаграм-истории, которые заставили ее преданных фанатов предположить, что звезда в третий раз стала мамой.
О беременности Германики стало известно на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в июне 2019 года, где она появилась в сопровождении статного спутника. Облегающее черное платье подчеркивало округлившийся живот звезды.
17 октября режиссер появилась на премьере своего нового фильма «Мысленный волк». Было заметно, что Валерия находится на последних сроках беременности.
Напомним, что Валерия Гай Германика воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Октавию и 3-летнюю Северину.