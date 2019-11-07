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Валерию Гай Германику поздравляют с рождением третьего ребенка

Летом 2019 года стало известно, что Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. Кажется, режиссера уже можно поздравлять с рождением малыша! На эти радостные мысли поклонников знаменитости натолкнули ее инстаграм-истории.
Валерия Гай Германика

35-летняя Валерия Гай Германика считается одной из самых скрытных отечественных знаменитостей. Она практически не делится подробностями своей личной жизни, так что поклонникам приходится добывать информацию о режиссере чуть ли не по крупицам и строить всевозможные предположения.

6 ноября Гай Германика опубликовала две любопытные инстаграм-истории, которые заставили ее преданных фанатов предположить, что звезда в третий раз стала мамой. 

На первом снимке были запечатлены голубые и золотые воздушные шары, а на втором — открытка с надписью «С новорожденным» от друзей Валерии. «Спасибо», — подписала фотографию режиссер.

О беременности Германики стало известно на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в июне 2019 года, где она появилась в сопровождении статного спутника. Облегающее черное платье подчеркивало округлившийся живот звезды.

Позднее СМИ рассекретили, что отцом третьего ребенка звезды стал состоятельный бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов. 17 июня журналистам «СтарХита» стало известно, что пара устроила скромную свадьбу на родине второго супруга Валерии.
Валерия Гай Германика

17 октября режиссер появилась на премьере своего нового фильма «Мысленный волк». Было заметно, что Валерия находится на последних сроках беременности. 

Напомним, что Валерия Гай Германика воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Октавию и 3-летнюю Северину. 

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07 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @germanicaislove_official/Instagram, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Валерия Гай Германика

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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