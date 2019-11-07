Леди Гага подтвердила, что ее роман с Брэдли Купером был выдумкой

Хейтеры до сих пор считают Леги Гагу виноватой в расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Долгое время певица не комментировала свою связь с актером, но недавно решила поведать всю правду об этих отношениях.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Этим летом стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, которые были вместе больше четырех лет. Поклонники пары сразу же обвинили в этом разрыве Леди Гагу, которая снималась вместе с актером в романтической драме «Звезда родилась».

Интернет-пользователи были уверены, что артисты так вжились в свои роли, что между ними не могла не вспыхнуть страсть.

Долгие месяцы вся троица отказывалась от любых комментариев на этот счет, наблюдая за откровениями инсайдеров о дружбе, изменах и многих других аспектах их отношений.

В конце сентября друзья Леди Гаги дали интервью одному западному изданию, в котором подтвердили ее связь с актером и даже заявили, что звезды готовились к помолвке.

А на днях певица лично пообщалась с представителями американского журнала Elle.

В новом интервью знаменитость опровергла связь с Купером, объяснив, что на самом деле они притворялись парой, чтобы продвинуть в прокате общий фильм.

1 2 3 ... 10 Леди Гага высказалась об отношениях с Брэдли Купером

«Пресса такая глупая. Мы хотели, чтобы люди поверили, что мы влюблены, чтобы они чувствовали нашу любовь на ''Оскаре'', на киноэкране. Мы несколько дней усердно работали над созданием такого ''представления'' и считаем, что добились успеха», — рассказала Леди Гага.



Исполнительница не объяснила, зачем они с Брэдли так долго поддерживали легенду — ведь слухи о неудачной помолвке появились спустя почти год после проката. Быть может, на самом деле женщина скрывает реальное положение дел?