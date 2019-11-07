Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Леди Гага подтвердила, что ее роман с Брэдли Купером был выдумкой

Хейтеры до сих пор считают Леги Гагу виноватой в расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Долгое время певица не комментировала свою связь с актером, но недавно решила поведать всю правду об этих отношениях. 
Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

Этим летом стало известно о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера, которые были вместе больше четырех лет. Поклонники пары сразу же обвинили в этом разрыве Леди Гагу, которая снималась вместе с актером в романтической драме «Звезда родилась». 

Интернет-пользователи были уверены, что артисты так вжились в свои роли, что между ними не могла не вспыхнуть страсть. 

Долгие месяцы вся троица отказывалась от любых комментариев на этот счет, наблюдая за откровениями инсайдеров о дружбе, изменах и многих других аспектах их отношений. 

Леди Гага, Брэдли Купер
 

В конце сентября друзья Леди Гаги дали интервью одному западному изданию, в котором подтвердили ее связь с актером и даже заявили, что звезды готовились к помолвке

А на днях певица лично пообщалась с представителями американского журнала Elle. 

В новом интервью знаменитость опровергла связь с Купером, объяснив, что на самом деле они притворялись парой, чтобы продвинуть в прокате общий фильм.  

«Пресса такая глупая. Мы хотели, чтобы люди поверили, что мы влюблены, чтобы они чувствовали нашу любовь на ''Оскаре'', на киноэкране. Мы несколько дней усердно работали над созданием такого ''представления'' и считаем, что добились успеха», — рассказала Леди Гага. 

Исполнительница не объяснила, зачем они с Брэдли так долго поддерживали легенду — ведь слухи о неудачной помолвке появились спустя почти год после проката. Быть может, на самом деле женщина скрывает реальное положение дел?

Перейти к обсуждению


07 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Леди Гага, Брэдли Купер, Ирина Шейк

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.