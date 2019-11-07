Мечтают о большой семье? Меган Маркл и принц Гарри светились от счастья на мероприятии с детьми

Утром 6 ноября герцог и герцогиня Сассекские встретились с семьями военных в общественном центре Виндзора. На мероприятии Гарри и Меган с удовольствием пообщались с детьми, а заодно раскрыли новые подробности о своем 6-месячном сыне Арчи.

7 ноября стало известно, что днем ранее Сассексы увиделись с семьями военных в общественном центре Windsor's Broom Farm. Жители Виндзора наверняка были изумлены, увидев своих царственных соседей, которые заглянули на утренний кофе как ни в чем не бывало.

Гарри и Меган встретились с молодыми семьями, которые поделились своим родительским опытом. Герцог Сассекский, который посвятил службе в вооруженных силах десять лет, сказал, что он находится под впечатлением от услышанных историй. Его восхитило, что супруги, несмотря на расстояния, которые их разделяют, сохраняют крепкую связь:

«Таким семьям невероятно сложно оставаться сплоченными. Я глубоко уважаю тех, кому приходилось сталкиваться с подобной ситуацией», — цитирует слова принца издание Daily Mail.

Меган с радостью беседовала с молодыми матерями о своем сыне и поделилась несколькими новыми подробностями из жизни шестимесячного Арчи.

Так, Маркл поведала, что малыш уже пробует ползать. Кроме того, у него есть уже два зуба!

Дети и их мамы остались в восторге от общения с Меган. Посетители общественного центра говорили, что беседовать с ней было сущим удовольствием, ведь герцогиня не кичилась своим положением и не смотрела ни на кого свысока. Она старалась уделить внимание каждому, улыбалась, ей явно было комфортно.

Некоторым даже показалось, что слухи о желании Маркл скорее родить второго ребенка вполне правдивы.

«Меган пообещала никому не говорить, что я прогуливаю занятия в школе. Она спросила меня, кто мой лучший друг», — сообщила восьмилетняя Молли, которая впервые встретилась с герцогиней Сассекской.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл заглянули в общественный центр в Виндзоре

Определенно, этот день надолго запомнился всем посетителям общественного центра!