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Мечтают о большой семье? Меган Маркл и принц Гарри светились от счастья на мероприятии с детьми

Утром 6 ноября герцог и герцогиня Сассекские встретились с семьями военных в общественном центре Виндзора. На мероприятии Гарри и Меган с удовольствием пообщались с детьми, а заодно раскрыли новые подробности о своем 6-месячном сыне Арчи.
принц Гарри, Меган Маркл

7 ноября стало известно, что днем ранее Сассексы увиделись с семьями военных в общественном центре Windsor's Broom Farm. Жители Виндзора наверняка были изумлены, увидев своих царственных соседей, которые заглянули на утренний кофе как ни в чем не бывало. 

Гарри и Меган встретились с молодыми семьями, которые поделились своим родительским опытом. Герцог Сассекский, который посвятил службе в вооруженных силах десять лет, сказал, что он находится под впечатлением от услышанных историй. Его восхитило, что супруги, несмотря на расстояния, которые их разделяют, сохраняют крепкую связь:

«Таким семьям невероятно сложно оставаться сплоченными. Я глубоко уважаю тех, кому приходилось сталкиваться с подобной ситуацией», — цитирует слова принца издание Daily Mail.
принц Гарри

Меган с радостью беседовала с молодыми матерями о своем сыне и поделилась несколькими новыми подробностями из жизни шестимесячного Арчи.

Так, Маркл поведала, что малыш уже пробует ползать. Кроме того, у него есть уже два зуба! 

Дети и их мамы остались в восторге от общения с Меган. Посетители общественного центра говорили, что беседовать с ней было сущим удовольствием, ведь герцогиня не кичилась своим положением и не смотрела ни на кого свысока. Она старалась уделить внимание каждому, улыбалась, ей явно было комфортно. 

Меган Маркл

Некоторым даже показалось, что слухи о желании Маркл скорее родить второго ребенка вполне правдивы.

«Меган пообещала никому не говорить, что я прогуливаю занятия в школе. Она спросила меня, кто мой лучший друг», — сообщила восьмилетняя Молли, которая впервые встретилась с герцогиней Сассекской.

Определенно, этот день надолго запомнился всем посетителям общественного центра!

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07 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @sussexroyal/Instagram, Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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