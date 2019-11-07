Мечтают о большой семье? Меган Маркл и принц Гарри светились от счастья на мероприятии с детьми

7 ноября стало известно, что днем ранее Сассексы увиделись с семьями военных в общественном центре Windsor's Broom Farm. Жители Виндзора наверняка были изумлены, увидев своих царственных соседей, которые заглянули на утренний кофе как ни в чем не бывало.
Гарри и Меган встретились с молодыми семьями, которые поделились своим родительским опытом. Герцог Сассекский, который посвятил службе в вооруженных силах десять лет, сказал, что он находится под впечатлением от услышанных историй. Его восхитило, что супруги, несмотря на расстояния, которые их разделяют, сохраняют крепкую связь:
Меган с радостью беседовала с молодыми матерями о своем сыне и поделилась несколькими новыми подробностями из жизни шестимесячного Арчи.
Дети и их мамы остались в восторге от общения с Меган. Посетители общественного центра говорили, что беседовать с ней было сущим удовольствием, ведь герцогиня не кичилась своим положением и не смотрела ни на кого свысока. Она старалась уделить внимание каждому, улыбалась, ей явно было комфортно.
Некоторым даже показалось, что слухи о желании Маркл скорее родить второго ребенка вполне правдивы.
«Меган пообещала никому не говорить, что я прогуливаю занятия в школе. Она спросила меня, кто мой лучший друг», — сообщила восьмилетняя Молли, которая впервые встретилась с герцогиней Сассекской.
Определенно, этот день надолго запомнился всем посетителям общественного центра!