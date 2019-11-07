Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Восставшая из пены»: Екатерина Климова показала пышный бюст во время фотосессии в джакузи

Вот это да! 41-летняя актриса, мать четверых детей и просто красавица Екатерина Климова выложила соблазнительное видео из джакузи, которое никого не оставило равнодушным.
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Екатерина Климова поделилась впечатлениями о своем путешествии по Израилю, опубликовав кадры из поездки. 41-летняя артистка на фото выглядит просто сногсшибательно, а от видео и вовсе невозможно оторвать глаз.

Для начала Климова продемонстрировала стройные ноги. На актрисе — воздушное розовое платье и босоножки на каблуках. Подписчики тут же пофантазировали, на кого похожа актриса: «Афродита!», «Какая нежная и женственная. И эротика есть, но без пошлости».

На «сладенькое» Екатерина оставила видео из джакузи. Артистка позировала в одном бикини и золотых украшениях. Волосы небрежно собраны в пучок, а губы накрашены красной помадой. 

  • Екатерина Климова
    1 2 3 ...10
    Екатерина Климова взбудоражила подписчиков кадрами сексуальной фотосессии
    Смотреть галерею

Образ Климовой в мыльной пене, кокетливо заигрывающей с фотографом, восхитил поклонников, которые тут же засыпали актрису комплиментами: «Просто Богиня, восставшая из пены», «Вы идеальная во всех отношениях. Мечта сильного мужчины», «Ну нельзя же быть какой красивой!». 

Перейти к обсуждению


07 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @klimovagram/Instagram
Теги

Екатерина Климова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.