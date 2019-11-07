«Восставшая из пены»: Екатерина Климова показала пышный бюст во время фотосессии в джакузи

Вот это да! 41-летняя актриса, мать четверых детей и просто красавица Екатерина Климова выложила соблазнительное видео из джакузи, которое никого не оставило равнодушным.

Екатерина Климова

Екатерина Климова поделилась впечатлениями о своем путешествии по Израилю, опубликовав кадры из поездки. 41-летняя артистка на фото выглядит просто сногсшибательно, а от видео и вовсе невозможно оторвать глаз.

Для начала Климова продемонстрировала стройные ноги. На актрисе — воздушное розовое платье и босоножки на каблуках. Подписчики тут же пофантазировали, на кого похожа актриса: «Афродита!», «Какая нежная и женственная. И эротика есть, но без пошлости».



На «сладенькое» Екатерина оставила видео из джакузи. Артистка позировала в одном бикини и золотых украшениях. Волосы небрежно собраны в пучок, а губы накрашены красной помадой.

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Образ Климовой в мыльной пене, кокетливо заигрывающей с фотографом, восхитил поклонников, которые тут же засыпали актрису комплиментами: «Просто Богиня, восставшая из пены», «Вы идеальная во всех отношениях. Мечта сильного мужчины», «Ну нельзя же быть какой красивой!».