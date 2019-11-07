«Я сделал для нее больше, чем другие»: 80-летний дядя Меган Маркл заявил, что неблагодарная племянница не хочет с ним видеться

Родственники герцогини Сассекской то и дело дают интервью, в которых крайне нелестно отзываются о ее характере и манерах. Публика уже привыкла, что Томас и Саманта Маркл регулярно призывают Меган к ответу, а на этот раз к их дуэту присоединился дядя герцогини.

Семья Меган Маркл

Отец и сводная сестра Меган Маркл на протяжении нескольких лет не дают ей покоя: публикуют личные (и весьма компрометирующие) переписки, распространяют непроверенную информацию щекотливого характера, а также публично обвиняют герцогиню Сассекскую в лицемерии, черствости и полном отсутствии уважения к семье. Не обходится и без угроз! Еще до королевской свадьбы Саманта Маркл обратилась к принцу Гарри с требованием «одуматься»: мол, в браке с Меган его ждет одно разочарование.

Общество привыкло к неоднозначным высказываниям Томаса и Саманты, но в этот раз к ним присоединился новый член семьи — Майк Маркл.

80-летний дядя герцогини Сассекской, бывший дипломат, сейчас живет в крохотном трейлере во Флориде. У него развивается болезнь Паркинсона, а не так давно он пережил операцию на сердце — ему поставили кардиостимулятор. На здоровье он не жалуется, правда, не уверен, что успеет снова увидеть свою племянницу.

Майк Маркл

6 ноября Майк Маркл дал интервью порталу Daily Mail и сообщил, что крайне недоволен поведением Меган. «Я не понимаю ее и то, как она относится к своей семье. Мне это совершенно не нравится», — поделился мужчина.



Он признался, что всегда был в хороших отношениях с Меган. Именно он поспособствовал тому, чтобы племянница получила пропуск в мир селебрити:

«Я сделал для нее больше, чем другие... Пожалуй, сделал для нее больше, чем кто бы то ни был».

Майк устроил 16-летнюю Меган на стажировку в посольство США в Аргентину. В течение шести недель будущая герцогиня вращалась среди высокопоставленных лиц и узнавала мир большой политики. По словам самой Меган, из нее мог бы выйти отличный дипломат, однако она выбрала карьеру актрисы.

1 2 3 ... 15 Меган Маркл не любит говорить о своих родственниках

В ноябре Сассексы собираются прилететь в США, чтобы отпраздновать День благодарения вместе с мамой Меган. О приглашении на семейный ужин остальных родственников речи не шло. Майк Маркл пожаловался, что за два года не получил от племянницы даже открытки на столь важный и значимый для них праздник.