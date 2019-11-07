Герцогини в синем: Меган появилась на публике в теплом пальто, а Кейт — в легком платье по колено

7 ноября стало весьма насыщенным днем в расписании британской королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поучаствовали в открытии благотворительной организации, а Меган Маркл с супругом отдали дань памяти павшим в Первой мировой войне. Многие заметили, насколько разными были аутфиты герцогинь: Меган оделась по погоде, а Кейт словно не чувствовала холода!

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали день с посещения открытия благотворительной организации National Emergencies Trust в Лондоне. Они прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, где и состоялось торжественное мероприятие. Цель организации — оказание помощи пострадавшим от последствий чрезвычайных происшествий в Великобритании.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с жертвами бедствий, среди которых были и выжившие в пожаре в здании Grenfell Tower в 2017 году.

Для важного визита Кэтрин выбрала лаконичное темно-синее платье от Emilia Wickstead. Она подчеркнула талию широким ремнем. На ногах Кейт красовались черные лакированные лодочки на каблуках от Gianvito Rossi. Герцогиня дополнила строгий и элегантный образ клатчем Aspinal.

Не забыла Кейт и об украшениях. Она надела брошь с маком в знак Дня памяти павших в Первой мировой войне. Сапфировые серьги принцессы Дианы идеально завершили лук.

В этот же день чета Сассексов посетила маковое Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве. Первоначально они должны были сопровождать Камиллу, герцогиню Корнуолльскую, но она не смогла посетить мероприятие по состоянию здоровья.

Меган предпочла более подходящий для поздней осени аутфит. Она надела теплое темно-синее пальто, шляпку с вуалеткой и перчатки в тон. Герцогиня дополнила образ высокими сапогами.

Единственным ярким пятном в ее луке была алая брошь в форме мака. Принц Гарри выбрал черную военную парадную форму. Примечательно, что Меган, которую часто обвиняют в том, что она шагает перед супругом, на этот раз скромно стояла немного позади.

1 2 3 ... 10 Неделя выдалась насыщенной для Сассексов! 6 ноября они посетили общественный центр в Виндзоре

Добавим, что неделя у Сассексов выдалась довольно насыщенной. 6 ноября они посетили общественный центр в Виндзоре, где пообщались с женами и детьми военных. На выходных их ожидает воссоединение с Уильямом и Кейт на ежегодном Фестивале памяти.