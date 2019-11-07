Герцогини в синем: Меган появилась на публике в теплом пальто, а Кейт — в легком платье по колено

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали день с посещения открытия благотворительной организации National Emergencies Trust в Лондоне. Они прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, где и состоялось торжественное мероприятие. Цель организации — оказание помощи пострадавшим от последствий чрезвычайных происшествий в Великобритании.
Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с жертвами бедствий, среди которых были и выжившие в пожаре в здании Grenfell Tower в 2017 году.
Не забыла Кейт и об украшениях. Она надела брошь с маком в знак Дня памяти павших в Первой мировой войне. Сапфировые серьги принцессы Дианы идеально завершили лук.
В этот же день чета Сассексов посетила маковое Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве. Первоначально они должны были сопровождать Камиллу, герцогиню Корнуолльскую, но она не смогла посетить мероприятие по состоянию здоровья.
Единственным ярким пятном в ее луке была алая брошь в форме мака. Принц Гарри выбрал черную военную парадную форму. Примечательно, что Меган, которую часто обвиняют в том, что она шагает перед супругом, на этот раз скромно стояла немного позади.
Добавим, что неделя у Сассексов выдалась довольно насыщенной. 6 ноября они посетили общественный центр в Виндзоре, где пообщались с женами и детьми военных. На выходных их ожидает воссоединение с Уильямом и Кейт на ежегодном Фестивале памяти.