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Герцогини в синем: Меган появилась на публике в теплом пальто, а Кейт — в легком платье по колено

7 ноября стало весьма насыщенным днем в расписании британской королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поучаствовали в открытии благотворительной организации, а Меган Маркл с супругом отдали дань памяти павшим в Первой мировой войне. Многие заметили, насколько разными были аутфиты герцогинь: Меган оделась по погоде, а Кейт словно не чувствовала холода!
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали день с посещения открытия благотворительной организации National Emergencies Trust в Лондоне. Они прибыли в церковь St Martin-in-the-Fields, где и состоялось торжественное мероприятие. Цель организации — оказание помощи пострадавшим от последствий чрезвычайных происшествий в Великобритании. 

Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с жертвами бедствий, среди которых были и выжившие в пожаре в здании Grenfell Tower в 2017 году. 

Для важного визита Кэтрин выбрала лаконичное темно-синее платье от Emilia Wickstead. Она подчеркнула талию широким ремнем. На ногах Кейт красовались черные лакированные лодочки на каблуках от Gianvito Rossi. Герцогиня дополнила строгий и элегантный образ клатчем Aspinal.

Не забыла Кейт и об украшениях. Она надела брошь с маком в знак Дня памяти павших в Первой мировой войне. Сапфировые серьги принцессы Дианы идеально завершили лук.

Меган Маркл, принц Гарри

В этот же день чета Сассексов посетила маковое Поле Памяти в Вестминстерском аббатстве. Первоначально они должны были сопровождать Камиллу, герцогиню Корнуолльскую, но она не смогла посетить мероприятие по состоянию здоровья. 

Меган предпочла более подходящий для поздней осени аутфит. Она надела теплое темно-синее пальто, шляпку с вуалеткой и перчатки в тон. Герцогиня дополнила образ высокими сапогами.

Единственным ярким пятном в ее луке была алая брошь в форме мака. Принц Гарри выбрал черную военную парадную форму. Примечательно, что Меган, которую часто обвиняют в том, что она шагает перед супругом, на этот раз скромно стояла немного позади. 

  • Меган Маркл
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    Неделя выдалась насыщенной для Сассексов! 6 ноября они посетили общественный центр в Виндзоре
    Смотреть галерею

Добавим, что неделя у Сассексов выдалась довольно насыщенной. 6 ноября они посетили общественный центр в Виндзоре, где пообщались с женами и детьми военных. На выходных их ожидает воссоединение с Уильямом и Кейт на ежегодном Фестивале памяти.

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07 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Shutterstock/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • У ММ реально такие шикарные волосы?

  • Чего это Маркл так разнесло? Живот как у беременной. А утеплилась явно после прошлой зимы когда всю зиму проходила с голыми ногами без колгот, продуло видно.

  • Меган сегодня прекрасно выглядит! Замечательный образ, особенно понравилась шляпка. Можете минусить, но Кейт явно проигрывает внешне. Меган выглядит намного моложе и свежее, а Кейт какая-то помятая вся.

  • Марла

    У ММ реально такие шикарные волосы?

    Парик. Много париков, хороших и по качеству гораздо лучше ее собственных афроволос, измученных бесконечным выпрямлением.

  • В последнее время у Меган всего два образа ― голливудская звезда(сохранился с прежних времен) и «обабившаяся» женщина(например, ее мятые халаты в Африке, «повышенная лозматость). И оба в полном несоответствии статусу. Можно понять и расплывшееся тело, и закурчавившиеся волосы(все-таки долгое время выпрямляющие процедуры были нежелательны). Но пренебрежительное отношение к тем, для кого и проводится «выход в свет» нельзя. А именно это и проявляет Меган своим «внешним видом на показ». А ведь за год, да еще и с кучей помощников можно было выучить «роль» герцогини… А пока что все та же роль «Ай, да, Меган-молодЕц»!

  • Кейт ветер растрепал и чего-то в образе не хватает, но Маркл выглядит гораздо хуже. Опять шляпка как на корове седло, наряд громоздкий и по традиции плохо сидит, будто в одеяла замоталась. Куча складок, голенища сапог уныло сползли. Неряшливо, неэлегантно.

  • Меган просто шикарна сегодня!

  • Гость

    Чего это Маркл так разнесло? Живот как у беременной. А утеплилась явно после прошлой зимы когда всю зиму проходила с голыми ногами без колгот, продуло видно.

    А вот это и,в самом деле, странно. Когда носила под сердцем Арчи ― и лицо не изменилось, и тело не выглядело таким опухшим-отекшим. Да и одевалась то с голыми плечами(прошлогодний выход в оперу), то в легкие платья и без колгот. А тут… почему-то так и хочется опять(хоть и не верю) написать «Уж не беременна ли ты, деточка?» Уж слишком бережное отношение к себе сейчас демонстрирует мадам, не сравнить с первой половиной года…

  • Уже не впервые замечаю, что ММ начала опять-таки живот держаться, отсюда вывод - ждёт второго.... как вариант..

  • Да там все как бэ в легкий платьях , мужчины в пиджаках, а не пальто. Вызывает вопрос здоровенное тёплое пальто и тёплые ботфорты на Меган. Хотя, хз, может она мёрзнет после Африки?

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