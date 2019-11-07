Модель Саша Пивоварова стала мамой во второй раз

Игорь Вишняков подписал снимок «11/5», раскрыв тем самым дату рождения ребенка. На фото Саша Пивоварова лежит на диване с маленьким свертком в руках, а черный кот подозрительно смотрит на нового соседа.
Подписчики бурно восприняли радостную новость и кинулись поздравлять пару: «Какое счастье! Поздравляю вас от всей души!», «Поздравляем вас, друзья».
Присоединился и телеграм-канал EvelinaFashionSchool: «Поздравляем модель Сашу Пивоварову и фотографа Игоря Вишнякова с рождением их младшей дочери Софии Афины!».
Напомним, что в мае 2012 года в Нью-Йорке на свет появился первый ребенок супругов — дочь Миа.