Модель Саша Пивоварова стала мамой во второй раз

Супруг 34-летней модели поделился фотографией, на которой уставшая Пивоварова запечатлена на диване с новорожденным ребенком на руках.

Саша Пивоварова

Игорь Вишняков подписал снимок «11/5», раскрыв тем самым дату рождения ребенка. На фото Саша Пивоварова лежит на диване с маленьким свертком в руках, а черный кот подозрительно смотрит на нового соседа.

Саша Пивоварова

Подписчики бурно восприняли радостную новость и кинулись поздравлять пару: «Какое счастье! Поздравляю вас от всей души!», «Поздравляем вас, друзья».

Саша Пивоварова и Миа Айсис



Присоединился и телеграм-канал EvelinaFashionSchool: «Поздравляем модель Сашу Пивоварову и фотографа Игоря Вишнякова с рождением их младшей дочери Софии Афины!».

Напомним, что в мае 2012 года в Нью-Йорке на свет появился первый ребенок супругов — дочь Миа.

