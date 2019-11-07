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Модель Саша Пивоварова стала мамой во второй раз

Супруг 34-летней модели поделился фотографией, на которой уставшая Пивоварова запечатлена на диване с новорожденным ребенком на руках.
Саша Пивоварова
Саша Пивоварова

Игорь Вишняков подписал снимок «11/5», раскрыв тем самым дату рождения ребенка. На фото Саша Пивоварова лежит на диване с маленьким свертком в руках, а черный кот подозрительно смотрит на нового соседа. 

Саша Пивоварова
Саша Пивоварова

Подписчики бурно восприняли радостную новость и кинулись поздравлять пару: «Какое счастье! Поздравляю вас от всей души!», «Поздравляем вас, друзья». 

Саша Пивоварова
Саша Пивоварова и Миа Айсис

Присоединился и телеграм-канал EvelinaFashionSchool: «Поздравляем модель Сашу Пивоварову и фотографа Игоря Вишнякова с рождением их младшей дочери Софии Афины!».

Напомним, что в мае 2012 года в Нью-Йорке на свет появился первый ребенок супругов — дочь Миа.

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07 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @igorvishnyakov, @sasha_pivovarova/Instagram
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Саша Пивоварова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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