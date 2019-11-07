«Нас тянуло друг к другу»: лучшая подруга Уитни Хьюстон подтвердила слухи о бурном романе с певицей

Некоторое время ходили слухи, что Уитни Хьюстон и ее близкую подругу Робин Кроуфорд связывали романтические отношения. Об этом говорил экс-супруг покойной певицы Бобби Браун. «Главная женщина в жизни Уитни» хранила молчание. Лишь сейчас Робин решилась открыть правду.

Слухи о том, что отношения между Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд переросли стадию дружбы, ходили довольно давно. Однако подтверждения они так и не получили. Лишь на днях близкая подруга покойной певицы решила раскрыть тайну, которую хранила не одно десятилетие.

Робин Кроуфорд выпустила мемуары «Песня для тебя: моя жизнь с Уитни Хьюстон», в которых без прикрас описала свои отношения со знаменитой исполнительницей. Отрывки из этой книги опубликовало издание People.

Уитни Хьюстон и Робин Кроуфорд (посередине)

Робин впервые увидела Уитни в Нью-Джерси. На дворе стоял 1980-й год, жизнь только открывалась перед молодыми девушками, приехавшими работать вожатыми в летний лагерь East Orange. «Я буду приглядывать за тобой», — сказала Кроуфорд своей новой подруге на правах старшей. Ее слова оказались пророческими.

«Тем летом мы впервые поцеловались. Это не было чем-то предсказуемым, это просто случилось. И было восхитительно. А вскоре после этого мы провели ночь вместе», — писала Робин.

Их роман был бурным, но не продлился долго. Уитни первой приняла решение оборвать возникшую связь, когда начала набирать популярность. «Она сказала, что физическая близость усложняет наши отношения. Если люди узнают о нас, они будут использовать этот факт против нас. Тогда, в 1980-х, это действительно было так», — огорчалась Кроуфорд. Однако, несмотря на то, что Робин приходилось держать чувства в секрете, она продолжала оставаться верной подругой и поддерживала Уитни во все времена.

Также Кроуфорд рассказала о давлении, которое оказывали родственники Уитни. Так, ее мать утверждала, что близость между двумя женщинами противоестественна.

Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году. Официальной причиной ее смерти стало утопление, а привели к этому атеросклеротическая болезнь сердца и употребление наркотиков. «Уитни знала, что я любила ее, а она — меня. Мы значили все друг для друга. Мы клялись всегда друг друга поддерживать», — описала их отношения Кроуфорд.

В настоящее время Робин работает фитнес-тренером и воспитывает двоих усыновленных детей.