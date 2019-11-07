«Я ношу натуральный мех и кожу и ем мясо»: Анна Нетребко смело и честно ответила на критику подписчиков

Анна Нетребко часто радует подписчиков выходами в ярких образах, которые дополняет необычными аксессуарами. Вот и 7 ноября 48-летняя звезда вместе с супругом Юсифом Эйвазовым отправилась провожать сына в школу в эффектном аутфите. Подписчики оценили розовое пальто с цветочным принтом и шерстяную головную повязку с большим помпоном сбоку. Однако многим бросилась в глаза меховая муфта, в которой Анна грела руки.
Среди фолловеров Нетребко оказалось немало противников натурального меха, которые призвали певицу отказаться от подобных аксессуаров:
Нетребко, которая иногда делится в Инстаграме фотографиями и рецептами своих кулинарных изысков, не стала ни оправдываться перед возмущенными фолловерами, ни игнорировать их комментарии.
Пока одни подписчики осуждали решение Анны, другие восхитились ее оригинальным аутфитом и умением сочетать необычные вещи.
Примечательно, что после небольшой дискуссии с подписчиками Анна поделилась рецептами любимых мясных блюд.