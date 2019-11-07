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«Я ношу натуральный мех и кожу и ем мясо»: Анна Нетребко смело и честно ответила на критику подписчиков

Подписчики раскритиковали новый аутфит Анны Нетребко, важной деталью которого была меховая муфта. Оперная певица не стала юлить и оправдываться перед фолловерами, а нашла, что им ответить.
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов

Анна Нетребко часто радует подписчиков выходами в ярких образах, которые дополняет необычными аксессуарами. Вот и 7 ноября 48-летняя звезда вместе с супругом Юсифом Эйвазовым отправилась провожать сына в школу в эффектном аутфите. Подписчики оценили розовое пальто с цветочным принтом и шерстяную головную повязку с большим помпоном сбоку. Однако многим бросилась в глаза меховая муфта, в которой Анна грела руки.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов

Среди фолловеров Нетребко оказалось немало противников натурального меха, которые призвали певицу отказаться от подобных аксессуаров:

«Анна неужели вы носите натуральный мех? Откажитесь пожалуйста!», «У вас нет сердца», «Посмотрите, как убивают животных на ваши меха».

Нетребко, которая иногда делится в Инстаграме фотографиями и рецептами своих кулинарных изысков, не стала ни оправдываться перед возмущенными фолловерами, ни игнорировать их комментарии.

«Я ношу натуральный мех и кожу и ем мясо», — честно ответила певица.

Пока одни подписчики осуждали решение Анны, другие восхитились ее оригинальным аутфитом и умением сочетать необычные вещи. 

Примечательно, что после небольшой дискуссии с подписчиками Анна поделилась рецептами любимых мясных блюд.

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07 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, PhotoXPress.ru
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Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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