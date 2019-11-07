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Анастасия Волочкова похудела, сменила стиль и превращается в истинную леди

Случилось неожиданное: Анастасия Волочкова очень похудела, похорошела и даже примерила стильную одежду. Поклонники балерины в восторге от такого преображения.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

43-летняя Анастасия Волочкова шокировала интернет своим преображением. Прима-балерина Большого театра сменила прическу, отрезав челку, облачилась в платье-карандаш и продемонстрировала очень стройную фигуру. Придраться практически не к чему (разве что туфли Анастасия выбрала не самые актуальные — с круглым носом и на высокой шпильке).

Поклонники балерины осыпали похорошевшую и будто даже помолодевшую Волочкову комплиментами. «Анастасия, вы сегодня прекрасны», «Какая стройная», «Анастасия, просто супер. И прическа, и фигура, и платье, красота», — пишут они. 

Анастасия Волочкова

Неудивительно, что фолловеры звезды удивились такому преображению: чаще всего Волочкова демонстрирует себя или в микро-купальнике, или в шпагате (в том же купальнике), или в не самых стильных нарядах.

Отметим, что Анастасия сейчас сидит на жесткой диете. Она признавалась, что в день съедает несколько салатных листьев и два вареных яйца. Все для того, чтобы без труда выполнять кульбиты во время своей новой постановки.

Волочкова гастролирует со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка», где она летает под куполом цирка и исполняет невероятные пируэты. 

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07 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @volochkova_art/Instagram
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Анастасия Волочкова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Страшная ,как вся моя жизнь.

  • Похудание не превратило Волочкову в газель..., к сожалению.

  • Похорошела.прическа однозначно лучше стала

  • Ещё б копыта сняла...

  • Как-то не верится, что при её фигуре гром-бабы можно так похудеть

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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