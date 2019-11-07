Анастасия Волочкова похудела, сменила стиль и превращается в истинную леди

Случилось неожиданное: Анастасия Волочкова очень похудела, похорошела и даже примерила стильную одежду. Поклонники балерины в восторге от такого преображения.

Анастасия Волочкова

43-летняя Анастасия Волочкова шокировала интернет своим преображением. Прима-балерина Большого театра сменила прическу, отрезав челку, облачилась в платье-карандаш и продемонстрировала очень стройную фигуру. Придраться практически не к чему (разве что туфли Анастасия выбрала не самые актуальные — с круглым носом и на высокой шпильке).

Поклонники балерины осыпали похорошевшую и будто даже помолодевшую Волочкову комплиментами. «Анастасия, вы сегодня прекрасны», «Какая стройная», «Анастасия, просто супер. И прическа, и фигура, и платье, красота», — пишут они.

Неудивительно, что фолловеры звезды удивились такому преображению: чаще всего Волочкова демонстрирует себя или в микро-купальнике, или в шпагате (в том же купальнике), или в не самых стильных нарядах.

Отметим, что Анастасия сейчас сидит на жесткой диете. Она признавалась, что в день съедает несколько салатных листьев и два вареных яйца. Все для того, чтобы без труда выполнять кульбиты во время своей новой постановки.



Волочкова гастролирует со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка», где она летает под куполом цирка и исполняет невероятные пируэты.