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Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева поддержала известная бизнесвумен

Вице-президент компании La Maree Светлана Ермолова очень переживает за здоровье и жизнь Анастасии Заворотнюк. Женщина пришла на одно из ледовых шоу Татьяны Навки, чтобы поддержать Петра Чернышева.
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Все больше людей публично высказывают свою поддержку семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Так, на днях на инстаграм-страничке, посвященной актрисе и ее борьбе за жизнь, появилось интересное фото.

На снимке с Петром Чернышевым общается известная российская бизнес-леди Светлана Ермолова, вице-президент компании La Maree.

«За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру — спасибо наша дорогая Светлана Ермолова», — так подписана фотография в Инстаграме. 

Светлана Ермолова и Петр Чернышев
Светлана Ермолова и Петр Чернышев

Светлана, отметим, уже давно дружит с Чернышевым и его партнершей по ледовому шоу «Аленький цветочек» Татьяной Навкой, которая тоже публично поддержала Анастасию и заявила, что все средства, полученные от продажи билетов на спектакль 10 ноября, пойдут на лечение Заворотнюк.

Также Навка стала первым человеком, который официально подтвердил, что звезда «Моей прекрасной няни» страдает от онкологического заболевания: «Компания ''Navka Show'' приняла решение передать все средства от показа спектакля ''Аленький цветочек'' в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями», — гласило заявление на сайте проекта.

После этого в Сети заговорили о том, что Навка не просто перечислит Анастасии деньги с продажи билетов, но и откроет сбор средств на лечение Заворотнюк, как несколько лет назад Андрей Малахов на шоу «Пусть говорят» сделал для Жанны Фриске. Семья актрисы это категорически отрицала.

«Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте», — было сказано на официальной странице Заворотнюк.

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08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk, @lamareesvetlanaermolova, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну вот, я же говорила, тем или иным способом, а деньжатами разживутся.

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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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