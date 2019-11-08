Ксения Собчак взволнованно рассказала, как на нее накинулись с оскорблениями из-за мужа

Ксению Собчак ругали за многое: за убеждения, за высказывания, за поведение, за «Дом-2». Но вот за мужа ее шеймят впервые. Собчак рассказала, какой забавный случай произошел с ней на днях.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

7 ноября в Театре на Малой Бронной, художественным руководителем которого с лета стал Константин Богомолов, состоялась премьера спектакля «Норма». Постановка многим не понравилась заранее — мол, слишком она провокационная.



У театра перед премьерой собралась группа активистов, которая держала в руках плакат с оригинальной подписью «На сложную режиссуру Богомолова и Диденко слетается вся элита. Мухи не ошибаются». Позже эти же борцы за нравственность попытались сорвать спектакль.

На постановку своего супруга пришла и Ксения Собчак. И для нее 7 ноября стало просто днем открытий. Ее впервые пристыдили из-за мужа. Об этом журналист рассказала в своем Инстаграме.

«Какие-то выкрики из зала, попытка сорвать спектакль, это все ок. Но первое впечатление самое забавное: подхожу к театру, тороплюсь, и вдруг группа людей с камерами у главного входа с криком ''Вот она — его жена, позор'' буквально набрасывается на меня. За многое меня в жизни шеймили, за ''Дом-2'' и интервью с Волочковой, но вот за мужа (!) и его театр — никогда! Новый и от этого даже волнующий меня опыт», — заявила супруга Богомолова.

1 2 3 ... 10 В сентябре Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

Напомним, Ксения и Константин поженились 13 сентября. Из свадьбы они сделали целый перформанс: приехали в ЗАГС на катафалке, а после на нем же и уехали в сторону церкви, чтобы обвенчаться. Правда, по пути они все же сменили средство передвижения на более адекватное — карету.