Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксения Собчак взволнованно рассказала, как на нее накинулись с оскорблениями из-за мужа

Ксению Собчак ругали за многое: за убеждения, за высказывания, за поведение, за «Дом-2». Но вот за мужа ее шеймят впервые. Собчак рассказала, какой забавный случай произошел с ней на днях.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

7 ноября в Театре на Малой Бронной, художественным руководителем которого с лета стал Константин Богомолов, состоялась премьера спектакля «Норма». Постановка многим не понравилась заранее — мол, слишком она провокационная.

У театра перед премьерой собралась группа активистов, которая держала в руках плакат с оригинальной подписью «На сложную режиссуру Богомолова и Диденко слетается вся элита. Мухи не ошибаются». Позже эти же борцы за нравственность попытались сорвать спектакль.

На постановку своего супруга пришла и Ксения Собчак. И для нее 7 ноября стало просто днем открытий. Ее впервые пристыдили из-за мужа. Об этом журналист рассказала в своем Инстаграме.

«Какие-то выкрики из зала, попытка сорвать спектакль, это все ок. Но первое впечатление самое забавное: подхожу к театру, тороплюсь, и вдруг группа людей с камерами у главного входа с криком ''Вот она — его жена, позор'' буквально набрасывается на меня. За многое меня в жизни шеймили, за ''Дом-2'' и интервью с Волочковой, но вот за мужа (!) и его театр — никогда! Новый и от этого даже волнующий меня опыт», — заявила супруга Богомолова.

Напомним, Ксения и Константин поженились 13 сентября. Из свадьбы они сделали целый перформанс: приехали в ЗАГС на катафалке, а после на нем же и уехали в сторону церкви, чтобы обвенчаться. Правда, по пути они все же сменили средство передвижения на более адекватное — карету. 

Перейти к обсуждению 4


08 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ксения Собчак

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Люди-то эти, небось, мужем и наняты были ради хайпа, на Ксюшины деньги. Антиреклама - тоже реклама.

  • По-моему этого гения, с прической а-ля ёжик узнали то из-за Ксюши.Она его рекламодатель, чего ее шельмить.

  • Гость

    Люди-то эти, небось, мужем и наняты были ради хайпа, на Ксюшины деньги. Антиреклама - тоже реклама.

    Не сомневаюсь, что и срыв премьеры Идеального мужа тоже было заказухой Энтео.

  • Гость

    По-моему этого гения, с прической а-ля ёжик узнали то из-за Ксюши.Она его рекламодатель, чего ее шельмить.

    Шерочка с Машерочкой - рука руку моет.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.