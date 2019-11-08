Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Хореограф, продавец «на точках», модель: где и кем Анастасия Тарасова работала с 15 лет

Супруга футболиста устроила очередной раунд вопросов-ответов в своем Инстаграме. На этот раз она явно была настроена благожелательно и охотно делилась новыми подробностями о своей жизни. В том числе Анастасия рассказала о своей карьере. Ее послужной список оказался весьма необычным!
Анастасия Тарасова

7 ноября Анастасия Тарасова решила вновь ответить на вопросы подписчиков. Большинство из них было посвящено скандальному интервью ее супруга и его высказываниям о допустимости поднимать руку на женщин, но некоторых пользователей интересовало иное. 

Так, у Анастасии спросили, где и кем она работала. 25-летняя знаменитость в настоящее время ждет второго ребенка и воспитывает годовалую Милану, а ее деятельность сосредоточена, в основном, в Инстаграме. Неудивительно, что подписчикам стало любопытно, в каких сферах уже успела потрудиться «Вторая вице-мисс Россия — 2014».

Анастасия Тарасова
Анастасия не стала ничего скрывать и поделилась внушительным списком профессий. 

Оказалось, что Тарасова с юных лет питала особенный интерес к танцам и уже в подростковом возрасте попробовала себя в роли учителя хореографии. Также она выступала на мероприятиях, которые вела ее мама.

Следующий пункт в списке был довольно неожиданным. Анастасия помогала своему папе — предпринимателю Ярославу Костенко. Больше всего ей нравилось встречать ящики с мороженым, которое можно было продегустировать. Кроме того, Анастасия зарабатывала на карманные расходы, работая продавцом у папы «на точках».

После этого Тарасова попробовала себя в модельном бизнесе и сотрудничала с агентством «Имидж-Элит». Затем Анастасия трудилась в национальном конкурсе «Мисс Россия» до истечения срока контракта. Впрочем, потом она вновь сменила сферу деятельности и проработала помощником режиссера в студии «Яуза-Фильм» до декретного отпуска.

А с 2014 года по настоящее время Анастасия посвящает себя Инстаграму, который активно развивает. Она не дает подписчикам скучать, практически ежедневно публикуя посты и инстаграм-истории. За жизнью Тарасовой следит более 913 тысяч фолловеров. 

Перейти к обсуждению 2


08 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Господи, более глупого вранья не видела, ну как может учить танцевать человек, который сам этого нн умеет делать, если она сотрудничала с модельным агенством, то где показы, блин ну скажи прямо, что ничего не хочешь делать и что тебя это устраивает,

  • Какой у неё глупый взгляд!Просто пустота...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-06 19:27:00
404
Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
«Как мужчине и мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус в слезах заявила, что после скандальной секс-сцены отказывается от съемок даже в белье
101 Комментариев
Гость 2019-11-05 17:37:00
222
Зауважала Киану ещё больше, мог выбрать любую молодую красотку, а выбрал интересную умную женщину своего возраста с богатым внутренним миром, пусть и с заурядной внешностью. Надоело видеть, как критикуют обычных женщин с красавцами-мужчинами, но зато это абсолютно нормально и даже естественно, если красавица идёт с неказистым мужчиной.
Одиночка с седыми волосами: что мы знаем о 46-летней Александре Грант, новой пассии Киану Ривза
25 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.