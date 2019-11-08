Хореограф, продавец «на точках», модель: где и кем Анастасия Тарасова работала с 15 лет

Супруга футболиста устроила очередной раунд вопросов-ответов в своем Инстаграме. На этот раз она явно была настроена благожелательно и охотно делилась новыми подробностями о своей жизни. В том числе Анастасия рассказала о своей карьере. Ее послужной список оказался весьма необычным!

7 ноября Анастасия Тарасова решила вновь ответить на вопросы подписчиков. Большинство из них было посвящено скандальному интервью ее супруга и его высказываниям о допустимости поднимать руку на женщин, но некоторых пользователей интересовало иное.

Так, у Анастасии спросили, где и кем она работала. 25-летняя знаменитость в настоящее время ждет второго ребенка и воспитывает годовалую Милану, а ее деятельность сосредоточена, в основном, в Инстаграме. Неудивительно, что подписчикам стало любопытно, в каких сферах уже успела потрудиться «Вторая вице-мисс Россия — 2014».

Анастасия не стала ничего скрывать и поделилась внушительным списком профессий.

Оказалось, что Тарасова с юных лет питала особенный интерес к танцам и уже в подростковом возрасте попробовала себя в роли учителя хореографии. Также она выступала на мероприятиях, которые вела ее мама.

Следующий пункт в списке был довольно неожиданным. Анастасия помогала своему папе — предпринимателю Ярославу Костенко. Больше всего ей нравилось встречать ящики с мороженым, которое можно было продегустировать. Кроме того, Анастасия зарабатывала на карманные расходы, работая продавцом у папы «на точках».

После этого Тарасова попробовала себя в модельном бизнесе и сотрудничала с агентством «Имидж-Элит». Затем Анастасия трудилась в национальном конкурсе «Мисс Россия» до истечения срока контракта. Впрочем, потом она вновь сменила сферу деятельности и проработала помощником режиссера в студии «Яуза-Фильм» до декретного отпуска.

А с 2014 года по настоящее время Анастасия посвящает себя Инстаграму, который активно развивает. Она не дает подписчикам скучать, практически ежедневно публикуя посты и инстаграм-истории. За жизнью Тарасовой следит более 913 тысяч фолловеров.