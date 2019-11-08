Юлия Снигирь появилась на публике с обручальным кольцом

Вот уже несколько дней общественность обсуждает возможную свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Актеры вместе уже более четырех лет и, по сообщениям СМИ, официально оформили отношения в прошлом месяце.
Влюбленные проигнорировали слухи и о своей свадьбе, отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам.
7 ноября по случаю выхода в прокат фильма «Успех» снявшаяся в нем Снигирь стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Однако зрители все же заметили на правой руке Юлии кольцо, сильно похожее на обручальное.
Стоит отметить, что в течение программы Юлия будто бы прятала руку от телекамер. Вполне возможно, что она действительно пыталась скрыть главное доказательство своего брака с Евгением Цыгановым.