Юлия Снигирь появилась на публике с обручальным кольцом

На днях СМИ сообщили о том, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стали мужем и женой. И хотя знаменитости не подтверждают догадки журналистов, недавно на руке актрисы было замечено кольцо, сильно похожее на обручальное.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Вот уже несколько дней общественность обсуждает возможную свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Актеры вместе уже более четырех лет и, по сообщениям СМИ, официально оформили отношения в прошлом месяце.

Евгений и Юлия предпочитают не афишировать свою связь, а также редко показывают 3-летнего сына Федора.

Влюбленные проигнорировали слухи и о своей свадьбе, отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам.

Фрагмент программы «Вечерний Ургант»

7 ноября по случаю выхода в прокат фильма «Успех» снявшаяся в нем Снигирь стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

К сожалению, в беседе Иван Ургант предпочел обойти стороной вопросы о личной жизни актрисы.

Однако зрители все же заметили на правой руке Юлии кольцо, сильно похожее на обручальное.

1 2 3 ... 10 Юлия Снигирь начала носить кольцо, похожее на обручальное

Стоит отметить, что в течение программы Юлия будто бы прятала руку от телекамер. Вполне возможно, что она действительно пыталась скрыть главное доказательство своего брака с Евгением Цыгановым.