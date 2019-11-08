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Юлия Снигирь появилась на публике с обручальным кольцом

На днях СМИ сообщили о том, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь стали мужем и женой. И хотя знаменитости не подтверждают догадки журналистов, недавно на руке актрисы было замечено кольцо, сильно похожее на обручальное. 
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Вот уже несколько дней общественность обсуждает возможную свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Актеры вместе уже более четырех лет и, по сообщениям СМИ, официально оформили отношения в прошлом месяце. 

Евгений и Юлия предпочитают не афишировать свою связь, а также редко показывают 3-летнего сына Федора. 

Влюбленные проигнорировали слухи и о своей свадьбе, отказавшись давать какие-либо комментарии журналистам. 

Юлия Снигирь, Роман Курцын, Иван Ургант
Фрагмент программы «Вечерний Ургант»

7 ноября по случаю выхода в прокат фильма «Успех» снявшаяся в нем Снигирь стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. 

К сожалению, в беседе Иван Ургант предпочел обойти стороной вопросы о личной жизни актрисы. 

Однако зрители все же заметили на правой руке Юлии кольцо, сильно похожее на обручальное. 

Стоит отметить, что в течение программы Юлия будто бы прятала руку от телекамер. Вполне возможно, что она действительно пыталась скрыть главное доказательство своего брака с Евгением Цыгановым. 

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08 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Вечерний Ургант/YouTube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, @yuliasnigir/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Роман Курцын, Иван Ургант

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Я смотрела ту сцену и не понимаю критики в адрес Асмус. У нас что актрисы никогда в постельных сценах не снимались? Это ведь постановочная сцена, ничего аморального она не совершила. Я видела сцены и пооткровеннее, а тут какие-то обрывки сиськи-попки в ускоренном режиме смены кадров. Цензура пропустила, какие у кого проблемы? У нас порнозвезд вроде Берковой так не прессуют, как Асмус сейчас. Все такими целомудренными моралфагами стали резко)))
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