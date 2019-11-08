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«Даже за роды платили 50/50»: Боня вспомнила, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание их семьи

Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей беременности и замужестве с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, поведала, как распределялись финансы в их семье, и как она обогатилась за счет семьи бывшего мужа.
Виктория Боня, Рамина Эсхакзай
Виктория Боня и Рамина Эсхакзай

Эту пятницу можно назвать днем Виктории Бони — накануне вечером вышло интервью инстаграм-звезды, которое тут же разлетелось по всем СМИ. В ходе беседы с Раминой Эсхакзай Виктория, облаченная в костюм Fendi, ответила на вопросы, которые волнуют ее поклонников уже не первый год.

Алекс Смерфит, Виктория Боня
Алекс Смерфит и Виктория Боня

На вопрос ведущей, удалось ли Виктории обогатиться за счет семьи Алекса Смерфита, Боня ответила положительно. «От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть», — спокойно сказала Виктория.

Виктория Боня
Виктория Боня

Боня подчеркнула, что у нее не было цели получить от экс-возлюбленного какие-либо материальные выгоды, иначе они бы до сих пор судились из-за алиментов и недвижимости. 

Виктория Боня, Анджелина Смерфит, Алекс Смерфит
Виктория Боня, Анджелина и Алекс Смерфит

Виктория разоткровенничалась и призналась, что когда она закрутила роман с Алексом Смерфитом, у него практически не было денег: «В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам». Спустя какое-то время Алекс встал на ноги и начал сам обеспечивать семью.

Также Боня вспомнила о слухах, которые ходили вокруг ее беременности, и подчеркнула, что дочка Анджелина была запланированным и желанным ребенком. Также Виктория опровергла сплетни о том, что ее не любила семья Алекса, а ему нельзя было на ней жениться. Причиной разрыва Виктория назвала свое желание иметь большую крепкую семью и неготовность Алекса к этому.

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08 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @alexandersmurfit, @victoriabonya/Instagram, Persona Stars, Starface
Теги

Виктория Боня, Алекс Смерфит

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Надо же, а на тот момент хвасталась, что сожитель ее безумно балует, миллиарды на нее тратит, бриллиантами, жемчугами и драгметаллами заваливает, в меха укутывает и т.д. Боня такая Боня))

  • Боня - врушка

  • О замужестве с Алексом она рассказала? О каком замужестве? Я что-то пропустила?

  • На какие ноги Алекс встал? Как тусовался за счет бати, так и тусуется.

  • Ну вот, уже почти всю правду рассказала. Осталось немного - доложить народу, что этот пацан на фотках ни к каим ирландским миллионерам отношения отродясь не имел, и взять с него, кроме койки, всегда было нечего. Эх, Боня, Боня, а какие были рассказы про особняк его мамы, в котором они типа жили, да с фотографиями )))

  • Ну и молодец, что говорила, как ее балуют и прочее. А кто захочет на всю страну сказать, что мужчина не состоятельный? Его бы сразу окрестили Альфонсом и началось грязеполивание? Молодец, защищала своего мужчину.

  • Гость

    Ну и молодец, что говорила, как ее балуют и прочее. А кто захочет на всю страну сказать, что мужчина не состоятельный? Его бы сразу окрестили Альфонсом и началось грязеполивание? Молодец, защищала своего мужчину.

    Да просто никому не интересен был бы нищий пацан с раЁна и его женщина. Боня к себе внимание привлекла в первую очередь, соврамши, что он богат. Надолго хватило, как ни крути, она в топе тут уже лет десять, наверное. Враньем единым живет человек, уметь надо. Но, правда, и л.охов предостаточно на этом свете, кто верит в такие сказки. Вот это меня постоянно поражает.

  • Гость

    Надо же, а на тот момент хвасталась, что сожитель ее безумно балует, миллиарды на нее тратит, бриллиантами, жемчугами и драгметаллами заваливает, в меха укутывает и т.д. Боня такая Боня))

    Очень многие в это реально верили .... вот это натурально пушной зверек, за гранью понимания.

  • Гость

    Надо же, а на тот момент хвасталась, что сожитель ее безумно балует, миллиарды на нее тратит, бриллиантами, жемчугами и драгметаллами заваливает, в меха укутывает и т.д. Боня такая Боня))

    Не сожитель, а без пяти минут муж(С)))))

  • Бентли, бизнесы, недвижимость, мама антиквариат покупала. Все подарил и на Боню записал....Как недавно это было.

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