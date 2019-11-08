«Даже за роды платили 50/50»: Боня вспомнила, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание их семьи

Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей беременности и замужестве с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом, поведала, как распределялись финансы в их семье, и как она обогатилась за счет семьи бывшего мужа.

Виктория Боня и Рамина Эсхакзай

Эту пятницу можно назвать днем Виктории Бони — накануне вечером вышло интервью инстаграм-звезды, которое тут же разлетелось по всем СМИ. В ходе беседы с Раминой Эсхакзай Виктория, облаченная в костюм Fendi, ответила на вопросы, которые волнуют ее поклонников уже не первый год.

Алекс Смерфит и Виктория Боня

На вопрос ведущей, удалось ли Виктории обогатиться за счет семьи Алекса Смерфита, Боня ответила положительно. «От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть», — спокойно сказала Виктория.

Виктория Боня

Боня подчеркнула, что у нее не было цели получить от экс-возлюбленного какие-либо материальные выгоды, иначе они бы до сих пор судились из-за алиментов и недвижимости.

Виктория Боня, Анджелина и Алекс Смерфит

Виктория разоткровенничалась и призналась, что когда она закрутила роман с Алексом Смерфитом, у него практически не было денег: «В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам». Спустя какое-то время Алекс встал на ноги и начал сам обеспечивать семью.

Также Боня вспомнила о слухах, которые ходили вокруг ее беременности, и подчеркнула, что дочка Анджелина была запланированным и желанным ребенком. Также Виктория опровергла сплетни о том, что ее не любила семья Алекса, а ему нельзя было на ней жениться. Причиной разрыва Виктория назвала свое желание иметь большую крепкую семью и неготовность Алекса к этому.