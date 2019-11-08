«Даже за роды платили 50/50»: Боня вспомнила, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание их семьи

Эту пятницу можно назвать днем Виктории Бони — накануне вечером вышло интервью инстаграм-звезды, которое тут же разлетелось по всем СМИ. В ходе беседы с Раминой Эсхакзай Виктория, облаченная в костюм Fendi, ответила на вопросы, которые волнуют ее поклонников уже не первый год.
На вопрос ведущей, удалось ли Виктории обогатиться за счет семьи Алекса Смерфита, Боня ответила положительно. «От его отца я получила огромное количество хороших советов и знаний. Я стала другая, получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести и как должна выглядеть», — спокойно сказала Виктория.
Боня подчеркнула, что у нее не было цели получить от экс-возлюбленного какие-либо материальные выгоды, иначе они бы до сих пор судились из-за алиментов и недвижимости.
Виктория разоткровенничалась и призналась, что когда она закрутила роман с Алексом Смерфитом, у него практически не было денег: «В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам». Спустя какое-то время Алекс встал на ноги и начал сам обеспечивать семью.
Также Боня вспомнила о слухах, которые ходили вокруг ее беременности, и подчеркнула, что дочка Анджелина была запланированным и желанным ребенком. Также Виктория опровергла сплетни о том, что ее не любила семья Алекса, а ему нельзя было на ней жениться. Причиной разрыва Виктория назвала свое желание иметь большую крепкую семью и неготовность Алекса к этому.